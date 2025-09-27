ICONSPORT_266388_0120

OL : Paulo Fonseca terrorrise Bruno Genesio

OL27 sept. , 10:00
parMehdi Lunay
Dimanche après-midi, la Ligue 1 offre un superbe choc entre le LOSC et l'OL. Après un match difficile à Utrecht, la jeune équipe lyonnaise passera un test sérieux dans le Nord. Heureusement pour elle, Paulo Fonseca est la bête noire de Bruno Génésio.
L'Olympique Lyonnais a passé la semaine sur un fil mais a réussi à s'en sortir malgré tout. Face à Angers et à Utrecht, les Gones ont vécu un scénario identique. Un manque d'occasions en première période, une défense qui subit quelques frayeurs et un éclair de Tessmann pour empocher les trois points. Si le bilan comptable est excellent, il ne sera pas possible de reproduire ce genre de prestations éternellement et notamment dimanche à Lille. Vainqueur de Monaco entre autres cette saison, le LOSC est un adversaire d'un tout autre calibre.

Fonseca domine Génésio dans leurs duels

Meilleur attaque de Ligue 1 à égalité avec l'ASM, le LOSC a les hommes pour faire plier la si solide défense lyonnaise. Olivier Giroud, Hamza Igamane ou encore Matias Fernandez-Pardo ont le talent pour faire suer les supporters rhodaniens. Cependant, Lyon peut compter sur Paulo Fonseca pour les rassurer. L'entraîneur portugais maîtrise son sujet sur le plan tactique depuis le début de saison. Surtout, il sait mieux que personne comment battre Bruno Génésio, l'entraîneur lillois.
En effet, comme le rappelle le statisticien Opta, Paulo Fonseca est invaincu en carrière contre le technicien du LOSC. En 6 matchs, il l'a battu deux fois pour quatre matchs nuls. Le Portugais est même la bête noire de Bruno Génésio puisqu'il est l'entraîneur le plus souvent affronté par le Français sans victoire de ce dernier. Un atout non négligeable pour les Gones, lesquels ont souvent du mal à battre le LOSC. L'OL n'a gagné que 3 de ses 17 derniers matchs de championnat contre Lille dont un seul au Stade Pierre-Mauroy.
