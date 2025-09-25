EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht

1ère journée de l’Europa League :

Stade de Galgenwaard.

But : Tessmann (75e) pour l’OL.

Longtemps freiné par la défense d’Utrecht et une possession stérile, l’OL a finalement réussi à trouver la faille dans le dernier quart d’heure de jeu sur un éclair de génie de Tanner Tessmann (1-0). Des débuts parfaits pour Lyon en Europa League.

Pour son retour en Europa League, quelques mois après la grosse déconvenue à Manchester United en quarts de finale, le club rhodanien souhaitait l’emporter aux Pays-Bas, histoire de faire la course dans le groupe de tête de cette phase de ligue. Malgré une nette domination et des occasions de Karabec (10e, 37e) et Satriano (41e) en première période, les Gones rentraient toutefois bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).

Au retour de la pause, Utrecht se montrait un peu plus avec Haller (47e, 74e), puis Kluivert était proche d’ouvrir la marque contre son ancien club mais Barkas réalisait un arrêt miraculeux (52e). Après l’heure de jeu (65e), Paulo Fonseca décidait de faire quatre changements, avec notamment les entrées de Tessmann, Afonso Moreira ou Ghezzal, qui allaient complètement changer la donne. Suite à un centre de l’attaquant portugais sur la gauche puis à une remise de l’attaquant algérien, le milieu américain débarquait en force pour envoyer un missile dans les filets d’Utrecht pour ouvrir la marque d’une manière splendide (0-1 à la 80e).

En fin de match, les Néerlandais tentaient de réagir par l’intermédiaire d’Haller (81e, 88e), mais Greif se montrait décisif et permettait à son équipe de garder son avance au tableau d'affichage (1-0). Grâce à cette première victoire en Europa League cette saison, Lyon rejoint donc le peloton de tête de la C3 aux côtés du LOSC. De quoi confirmer le très bon début de saison des Gones de Paulo Fonseca, également co-leaders de la Ligue 1.