Tessmann OL

EL : Le missile de Tessmann fait le bonheur de l'OL à Utrecht

OL25 sept. , 22:55
parAlexis Rose
1ère journée de l’Europa League : 
Stade de Galgenwaard.
FC Utrecht - Olympique Lyonnais : 0 à 1.
But : Tessmann (75e) pour l’OL.
Longtemps freiné par la défense d’Utrecht et une possession stérile, l’OL a finalement réussi à trouver la faille dans le dernier quart d’heure de jeu sur un éclair de génie de Tanner Tessmann (1-0). Des débuts parfaits pour Lyon en Europa League.
Pour son retour en Europa League, quelques mois après la grosse déconvenue à Manchester United en quarts de finale, le club rhodanien souhaitait l’emporter aux Pays-Bas, histoire de faire la course dans le groupe de tête de cette phase de ligue. Malgré une nette domination et des occasions de Karabec (10e, 37e) et Satriano (41e) en première période, les Gones rentraient toutefois bredouille aux vestiaires (0-0 à la 45e).
Au retour de la pause, Utrecht se montrait un peu plus avec Haller (47e, 74e), puis Kluivert était proche d’ouvrir la marque contre son ancien club mais Barkas réalisait un arrêt miraculeux (52e). Après l’heure de jeu (65e), Paulo Fonseca décidait de faire quatre changements, avec notamment les entrées de Tessmann, Afonso Moreira ou Ghezzal, qui allaient complètement changer la donne. Suite à un centre de l’attaquant portugais sur la gauche puis à une remise de l’attaquant algérien, le milieu américain débarquait en force pour envoyer un missile dans les filets d’Utrecht pour ouvrir la marque d’une manière splendide (0-1 à la 80e).
En fin de match, les Néerlandais tentaient de réagir par l’intermédiaire d’Haller (81e, 88e), mais Greif se montrait décisif et permettait à son équipe de garder son avance au tableau d'affichage (1-0). Grâce à cette première victoire en Europa League cette saison, Lyon rejoint donc le peloton de tête de la C3 aux côtés du LOSC. De quoi confirmer le très bon début de saison des Gones de Paulo Fonseca, également co-leaders de la Ligue 1.

Europa League

25 septembre 2025 à 21:00
FC Utrecht
0
1
Match terminé
Olympique Lyonnais
Tessmann75'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Elkarouani
FC UtrechtFC Utrecht
Remplacement
90
ENTRE
K. Merah
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
89
ENTRE
M. Eerdhuijzen
FC UtrechtFC Utrecht
SORT
N. Viergever
FC UtrechtFC Utrecht
Carton jaune
84
A. Engwanda
FC UtrechtFC Utrecht
Derniers commentaires

Hakimi chambre l'OM et prédit l'avenir

Combien de joueurs de 💩l'OMerde dans le top 30 du Ballon d'Or ? OMdr 😁😂🤣

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, top-commentaire ; t'es le meilleur, mon gars sûr ! 😁👍🔥💥⚽

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

"Français" quand ça vous arrange, vous autres... ;o)

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

J'ai jamais compris pourquoi Abner n'était pas en odeur de sainteté. Je l'ai souvent trouvé bon et techniquement intéressant

L’OL invincible, Niakhaté est le GOAT défensif

Depuis le début de la saison c'est un monstre

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

