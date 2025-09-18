ICONSPORT_265247_0123 (1)
Paulo Fonseca

OL : Paulo Fonseca suscite une vive inquiétude

OL18 sept. , 14:00
parCorentin Facy
Le début de saison de l’OL est extrêmement encourageant et Paulo Fonseca réalise de vrais miracles en produisant un jeu si attractif malgré les nombreux changements opérés cet été. Un élément est toutefois inquiétant dans la gestion du coach portugais de Lyon.
Vainqueur de ses trois premiers matchs de Ligue 1 contre Lens, Metz et Marseille, l’Olympique Lyonnais a chuté sur la pelouse de Rennes dimanche soir. Un accident qui n’a rien de dramatique pour l’OL, surtout au vu des circonstances que l’on connaît avec un arbitrage très critiqué dans le camp rhodanien. Au-delà du carton rouge distribué à Tyler Morton et celui oublié pour Anthony Rouault, une baisse physique a néanmoins été observée au Roazhon Park dans les vingt dernières minutes.
Ce n’est pas la première fois de la saison que cela se produit car à Lens, les coéquipiers de Corentin Tolisso avaient également souffert en seconde période. De quoi susciter l’inquiétude de nos confrères du Progrès. « L’OL change de tempo dès vendredi, avec un premier bloc soutenu de cinq matchs en seize jours jusqu’à Toulouse le 5 octobre (…) Cela pourrait être vertueux pour des Lyonnais qui ont peiné par deux fois à boucler leurs matchs » estime le quotidien régional, qui se demande si le problème ne vient pas directement de Paulo Fonseca.
ICONSPORT_270673_0149
Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata et Rachid Ghezzal
« Dans les Hauts-de-France aussi, le LOSC de Paulo Fonseca avait parfois été sujet à de tels débats. Notamment en mai 2024 quand Nice l’avait privé d’une qualification directe en Ligue des champions à la 93e minute de la dernière journée » se souvient le média, qui ajoute que deux semaines plus tôt, c’est l’OL qui avait battu le LOSC de Paulo Fonseca grâce à trois buts dans les dix dernières minutes. S’il est encore trop tôt pour s’avancer en ce qui concerne la saison en cours, cet élément sera à surveiller.
Surtout à l’heure où l’OL va enchaîner les matchs de Ligue 1 et d’Europa League avec un effectif très court quantitativement. En l’espace de quinze jours, Lyon va jouer contre Angers, Utrecht, Lille, Salzbourg et Toulouse. Un programme pour lequel il faudra être prêt physiquement avant la trêve internationale. 
