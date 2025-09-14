giroud a la retraite lille a tout fait basculer iconsport 267679 0469 398569

LOSC : Le gentil geste de Giroud envers Bentaleb

PSG14 sept. , 19:20
parHadrien Rivayrand
Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC est venu à bout de Toulouse. Olivier Giroud aurait pu tirer un penalty mais a préféré le laisser à Nabil Bentaleb sur l'égalisation des Dogues.  
Le LOSC revient de loin ! Ce dimanche en Ligue 1 lors de la réception de Toulouse, les hommes de Bruno Genesio sont passés par toutes les émotions. Finalement, Nabil Bentaleb et Ethan Mbappé se sont mués en sauveurs, marquant tous les deux dans le temps additionnel de la seconde période. L’international algérien n’était pourtant pas prédestiné à tirer le penalty de l’égalisation, Olivier Giroud étant toujours sur le terrain. Mais le champion du monde 2018 a été beau joueur et l’a laissé à son coéquipier, surtout après avoir manqué sa tentative contre Monaco. 

Giroud fait preuve de classe envers Bentaleb 

Au sortir de la victoire contre le TFC, Bentaleb a en effet indiqué : « C'est lui qui devait tirer le penalty, mais quand l'arbitre est parti voir l'image, je lui ai demandé si je pouvais le tirer s'il était accordé. Il était d'accord, il me l'a gentiment donné et m'a donné l'opportunité de me préparer mentalement pendant de longues minutes ».

Derniers commentaires

Rennes - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Quand on voit Karabek en pointe et Merah sur un côté, on voit vraiment les manques du mercato et à quel point la saison pourra être compliquée en attendant des recrues ou des retours de blessures (Nuamah, Mangala)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

sisi c'est bien lui, le castrofiore haha

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Ce n est pas l abruti de la Castafiore ( oups Imperatore)

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

On l appelle Red69 donc a toi de reflechir POUR UNE FOIS

Pluie de blessés, le PSG a-t-il fauté au mercato ?

Une bonne prépa et les muscles bien reposés diminuent grandement les risques de blessure notamment lors des chocs violents, contrairement à la fatigue mentale et physique d'une saison marathon

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
O. Lyonnais
93300550
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
O. Marseille
64202594
7
Nice
64202055
8
Lens
64202055
9
Toulouse
64202-178
10
Paris
64202-279
11
Angers SCO
54121033
12
Rennes
43111-325
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

