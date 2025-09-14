LOSC : Le gentil geste de Giroud envers Bentaleb

Ce dimanche en Ligue 1, le LOSC est venu à bout de Toulouse. Olivier Giroud aurait pu tirer un penalty mais a préféré le laisser à Nabil Bentaleb sur l'égalisation des Dogues.

Le LOSC revient de loin ! Ce dimanche en Ligue 1 lors de la réception de Toulouse, les hommes de Bruno Genesio sont passés par toutes les émotions. Finalement, Nabil Bentaleb et Ethan Mbappé se sont mués en sauveurs, marquant tous les deux dans le temps additionnel de la seconde période. L’international algérien n’était pourtant pas prédestiné à tirer le penalty de l’égalisation, Olivier Giroud étant toujours sur le terrain. Mais le champion du monde 2018 a été beau joueur et l’a laissé à son coéquipier, surtout après avoir manqué sa tentative contre Monaco.

Giroud fait preuve de classe envers Bentaleb

Au sortir de la victoire contre le TFC, Bentaleb a en effet indiqué : « C'est lui qui devait tirer le penalty, mais quand l'arbitre est parti voir l'image, je lui ai demandé si je pouvais le tirer s'il était accordé. Il était d'accord, il me l'a gentiment donné et m'a donné l'opportunité de me préparer mentalement pendant de longues minutes ».

Egalement interrogé, Genesio a lui complété en conférence de presse : « Il y a des tireurs qui sont désignés, mais les matches appartiennent aux joueurs. Il y a des choses qu'on ressent sur le terrain, et ça, je ne peux pas intervenir là-dessus. Et j'aurais dit la même chose si le penalty n'avait pas été transformé, ça montre qu'il y a des échanges et du respect ». Olivier Giroud a débarqué au LOSC pour aider les Dogues à franchir un cap et gagner en expérience. L'ancien d'Arsenal est un modèle pour ses coéquipiers, apparemment ravis de jouer à ses côtés pour aller le plus loin possible dans toutes les compétitions.