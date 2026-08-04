OL : Fonseca mis en pièces dès le premier match

Paulo Fonseca a dégainé une inattendue composition avec cinq défenseurs pour le premier match de l’OL cette saison, face au Sparta Prague en troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Un choix qui suscite des critiques.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais sont les premiers en France à voir leur équipe reprendre la compétition pour le coup d’envoi de la saison 2026-2027. Les Gones affrontent le Sparta Prague ce mardi à 20 heures en République tchèque dans le cadre du troisième tour préliminaire aller de Ligue des Champions. Un rendez-vous pour lequel Paulo Fonseca doit composer sans Felix Bacher (non-qualifié), Nicolas Tagliafico ou encore Moussa Niakhaté (suspendus). Des absences de poids tandis que dans le secteur offensif, Ernest Nuamah et Malick Fofana n’ont pas été jugés suffisamment prêts pour démarrer.

Le onze de départ bricolé par l’entraîneur portugais a par conséquent de quoi surprendre : une défense à cinq avec Kluivert, Tessmann et Mata en centraux et Ouédraogo et Maitland-Niles en pistons. Le secteur offensif est lui bien maigre avec Loïs Openda comme seul réel attaquant puisque le Belge sera épaulé par Corentin Tolisso… et Abner. De quoi susciter de très grosses critiques de la part de Yannis Yemi, suiveur assidu de l’OL et consultant pour le Winamax FC.

« Voilà pourquoi une prépa n'est pas anodine. 1er match officiel après un été avec le 4 août comme objectif pour finir avec une telle compo et un entraîneur déjà en panique au point de déjà bricoler et être en mode survie face au Sparta… On touche aux mêmes limites vues en aller retour avec Paulo Fonseca » a-t-il publié sur X avant de poursuivre.

« C'est un constat d'échec que pour le RDV coché de cet été l'équipe alignée soit aussi faible et témoigne de la peur. Non seulement 5 défenseurs mais en plus 0 offensifs et valeurs technique en soutien de Openda. Terrifié par le Sparta Prague… L'aveu de faiblesse est flagrant » a ajouté le spécialiste de l’OL, assez étonné et surtout inquiet des choix effectués par l’entraîneur lyonnais pour ce premier gros rendez-vous de la saison rhodanienne.