Rémy Vercoutre

« On n’a rien à te reprocher », l’OL l’a viré sans raison

OL26 sept. , 20:20
parEric Bethsy
Ejecté par l’Olympique Lyonnais en janvier dernier, Rémy Vercoutre n’a toujours pas digéré. L’ancien entraîneur des gardiens rhodaniens en veut à la direction qui avait répondu favorablement à la demande du nouveau coach Paulo Fonseca.
Ça ne passe toujours pas. Plusieurs mois après son licenciement, Rémy Vercoutre ne parvient pas à accepter la décision de l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien avait éjecté son entraîneur des gardiens au moment de la nomination du coach principal Paulo Fonseca en janvier dernier. L’ancien portier des Gones était devenu une victime collatérale alors que son travail donnait satisfaction sous les ordres de Pierre Sage.

Vercoutre vide son sac

« Le discours qu'on m'a tenu lors de mon départ, je peux pas l'entendre en fait, a réagi Rémy Vercoutre dans un entretien avec Capté. Trois jours avant de me faire virer, on est à Fenerbahçe et je suis avec certains dirigeants de l'OL, avec qui on évoque des noms pour le futur au niveau des gardiens, une stratégie par rapport aux jeunes. Et on me dit : "C'est super ton mail, c'est super comment tu prépares les choses, on est très contents de toi." Trois jours après, on me convoque dans le bureau, on me vire et on me dit : "En fait, on n'a rien à te reprocher mais il faut faire de la place à quelqu'un". Ce que j'entends. C'est la loi du métier et c'est le jeu. »
« (…) Si on m'avait dit "écoute, on n'est pas contents de ton travail, de ta méthodologie, du résultat de tes gardiens"... Mais je rappelle quand même que Lucas Perri, en un an et demi, il est venu, il a été transféré je ne sais plus combien de millions. On m'a refilé une patate chaude, s’est plaint le consultant de Ligue 1+. On a dégagé Anthony Lopes sans raison particulière. J'ai dû gérer cette transition qui a été hyper compliquée au niveau émotionnel, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que l'OL apprécie énormément. Je crois réussir ma mission et au final on me vire. C'est difficilement compréhensible, mais ça fait partie du job, ça fait partie du jeu et ça fait une expérience supplémentaire. Moi je le prends comme ça. » Il n’empêche que Rémy Vercoutre a du mal à soutenir les Lyonnais.
« C'est très difficile de me situer émotionnellement par rapport à l'OL. Je vois beaucoup de matchs de l'OL, bien entendu. Il y a encore beaucoup de joueurs avec qui j'ai travaillé. J'avoue que je suis parfois très content quand ils gagnent, et puis parfois presque content quand ils perdent parce que je me dis que ce n'est pas comme ça que j'aurais aimé que se passe un match. Les idées que le coach développe, moi je ne les aurais pas faites comme ça. J'aurais peut-être fait passer d'autres idées auprès du coach principal. Emotionnellement c'est très compliqué. Mais il en ressort que, de manière générale, je suis quand même relativement supporter de l'OL, ça c'est clair », a nuancé le technicien avec pas mal de rancune.
