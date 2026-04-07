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OL : Paulo Fonseca craque pour un joueur de l’OM

OL07 avr. , 8:00
parGuillaume Conte
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Arrivé à l'OM pour faire décoller sa carrière au niveau international, Angel Gomes vit une saison très compliquée. Sa situation ne laisse pas Paulo Fonseca indifférent.
Pablo Longoria ne sera plus là, mais il devrait néanmoins y avoir quand même encore beaucoup de mouvements à l’OM l’été prochain. Il faut dire que les insatisfactions sont nombreuses et que les départs devraient donc se multiplier à l’issue de la saison. Cela pourrait dépendre aussi du classement final de l’équipe provençale. Mais concernant Angel Gomes, l’avenir s’annonce tout de même bien sombre à Marseille.

Wolverhampton va renvoyer Angel Gomes à l'OM

L’ancien récupérateur en chef de Lille était arrivé pour zéro euro à l’OM l'été dernier. Mais Roberto De Zerbi l’a très rapidement dégagé, déçu par son rendement et son manque de précision dans le jeu. Arrivé à Wolverhampton dans une situation désespérée, l’Anglais n’a pas réussi à rebondir et a même perdu du temps de jeu sur les cinq derniers matchs par rapport à son arrivée.
La presse anglaise ne laisse aucun suspense, Angel Gomes sera renvoyé à l’OM avec son encombrant salaire. Marseille cherchera à le revendre dans une opération qui ne serait pas trop négative sur le plan financier, sachant que l’ancien lillois est venu gratuitement. En cas de réduction drastique, sa situation pourrait intéresser l’OL. Il faut dire que Paulo Fonseca, s’il reste en place, est un grand admirateur de l’Anglais, qu’il avait installé comme taulier lors de son passage dans le Nord.
L’Olympique Lyonnais devra obligatoirement recruter, notamment pour compenser les futurs départs. Mais forcément, les moyens financiers devraient être limités. Mais si une fenêtre venait à exister, nul doute que Paulo Fonseca glisserait à ses dirigeants qu’il se verrait bien relancer la carrière d’Angel Gomes, qui n’a pas pu tout perdre en six mois à l’OM à ses yeux. Paulo Fonseca en est en tout cas persuadé, même si le milieu de terrain possède quasiment un salaire à la Corentin Tolisso qui a de quoi freiner les envies lyonnaises.
A. Gomes

A. Gomes

EnglandAngleterre Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts3
Passes décisives0
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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