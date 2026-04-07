OL : Paulo Fonseca craque pour un joueur de l’OM

Arrivé à l'OM pour faire décoller sa carrière au niveau international, Angel Gomes vit une saison très compliquée. Sa situation ne laisse pas Paulo Fonseca indifférent.

Pablo Longoria ne sera plus là, mais il devrait néanmoins y avoir quand même encore beaucoup de mouvements à l’OM l’été prochain. Il faut dire que les insatisfactions sont nombreuses et que les départs devraient donc se multiplier à l’issue de la saison. Cela pourrait dépendre aussi du classement final de l’équipe provençale. Mais concernant Angel Gomes, l’avenir s’annonce tout de même bien sombre à Marseille.

Wolverhampton va renvoyer Angel Gomes à l'OM

L’ancien récupérateur en chef de Lille était arrivé pour zéro euro à l’OM l'été dernier. Mais Roberto De Zerbi l’a très rapidement dégagé, déçu par son rendement et son manque de précision dans le jeu. Arrivé à Wolverhampton dans une situation désespérée, l’Anglais n’a pas réussi à rebondir et a même perdu du temps de jeu sur les cinq derniers matchs par rapport à son arrivée.

La presse anglaise ne laisse aucun suspense, Angel Gomes sera renvoyé à l’OM avec son encombrant salaire. Marseille cherchera à le revendre dans une opération qui ne serait pas trop négative sur le plan financier, sachant que l’ancien lillois est venu gratuitement. En cas de réduction drastique, sa situation pourrait intéresser l’OL. Il faut dire que Paulo Fonseca, s’il reste en place, est un grand admirateur de l’Anglais, qu’il avait installé comme taulier lors de son passage dans le Nord.

L’Olympique Lyonnais devra obligatoirement recruter, notamment pour compenser les futurs départs. Mais forcément, les moyens financiers devraient être limités. Mais si une fenêtre venait à exister, nul doute que Paulo Fonseca glisserait à ses dirigeants qu’il se verrait bien relancer la carrière d’Angel Gomes, qui n’a pas pu tout perdre en six mois à l’OM à ses yeux. Paulo Fonseca en est en tout cas persuadé, même si le milieu de terrain possède quasiment un salaire à la Corentin Tolisso qui a de quoi freiner les envies lyonnaises.