OL : Paulo Fonseca a créé un monstre

Dans l’ombre de Nemanja Matic l’an passé, Tanner Tessmann est à présent une pièce maîtresse de l’OL. Une belle réussite pour Paulo Fonseca, qui a rapidement compris que l’Américain pouvait devenir essentiel.

Décisif contre Angers vendredi soir en inscrivant le but de la victoire de l’OL , Tanner Tessmann réalise un début de saison qui frôle la perfection dans la capitale des Gaules. Aux côtés de Tyler Morton, Khalis Merah ou encore Corentin Tolisso dans l’entrejeu, l’international américain s’est imposé comme le véritable patron des Gones après le départ de Nemanja Matic cet été. L’an passé, l’ancien joueur de Venise était encore un peu dans l’ombre de l’international serbe, ce qui peut se comprendre au vu du statut de ce dernier, passé par Chelsea ou encore Manchester United.

A présent émancipé du départ de Matic, Tessmann donne la pleine mesure de son talent et cela est à mettre au crédit de Paulo Fonseca, qui lui a rapidement fait confiance à son arrivée l’hiver dernier. « Sorti de l’ombre de Nemanja Matic, qu’il avait fini par doubler sur la deuxième partie de saison dernière, propulsé par Paulo Fonseca, Tanner Tessmann impose désormais son bon gabarit (1,88 m, 86 kg) dans le cœur du jeu » souligne à ce sujet Le Progrès avant de poursuivre.

« Cette nouvelle donne le valorise, comme ce but qui a bien aidé son équipe, face à Angers. Le jeune homme de Birmingham (Alabama), âgé de 23 ans, avait eu besoin d’une saison pour s’adapter à une nouvelle culture à Lyon, après s’être aguerri au soccer au Texas, puis à Venise dans le calcio italien ». Totalement adapté à la Ligue 1 et aux principes de jeu de son entraîneur désormais, Tanner Tessmann rayonne à l’OL. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il fait partie des trois seuls joueurs Lyonnais à avoir disputé l’intégralité des cinq premiers matchs de Ligue 1, avec Ainsley Maitland-Niles et Moussa Niakhaté. Ce jeudi encore face à Utrecht, l’Américain aura un rôle clé à jouer pour permettre à son équipe de bien démarrer sa campagne de Ligue Europa.