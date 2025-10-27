ICONSPORT_275095_0168

OL : Pas de fracture, mais Fofana absent deux mois ?

OL27 oct. , 7:08
parClaude Dautel
40
Victime d'un violent tacle lors du match OL-Strasbourg, Malick Fofana a rapidement été transporté à l'hôpital afin de subir des examens. A priori, l'international belge est victime d'une très grosse entorse et sera absent plusieurs semaines.
L'Olympique Lyonnais s'est imposé dimanche soir contre le RC Strasbourg, mais Paulo Fonseca risque de devoir se passer de Malick Fofana peut-être jusqu'à la fin de l'année 2025. L'ailier de l'OL, victime d'un tacle d'Ismaël Doukouré, lequel a été logiquement expulsé, a clairement été touché à la cheville, mais contrairement aux premières rumeurs, il ne s'agirait pas d'une fracture. Cependant, RMC a précisé que Fofana souffrait d'une très grosse entorse et pourrait être contraint de déclarer forfait pour les huit prochaines semaines. Un énorme coup dur dans la mesure où le calendrier de l'Olympique Lyonnais va être énorme entre la Ligue 1 et l'Europa League. 
40
