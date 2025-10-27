OL : Pas de fracture, mais Fofana absent deux mois ?

Je ne connais pas.
De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES
Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.
Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.
ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|19
|8
|11
|19
|9
|6
|1
|2
|14
|8
|6
|18
|9
|6
|0
|3
|22
|9
|13
|18
|9
|6
|0
|3
|13
|9
|4
|17
|9
|5
|2
|2
|22
|11
|11
|17
|9
|5
|2
|2
|18
|13
|5
|16
|9
|5
|1
|3
|18
|12
|6
|14
|9
|4
|2
|3
|14
|15
|-1
|13
|9
|4
|1
|4
|15
|13
|2
|11
|9
|2
|5
|2
|12
|14
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|14
|17
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|9
|9
|2
|3
|4
|11
|16
|-5
|9
|9
|2
|3
|4
|6
|12
|-6
|8
|9
|2
|2
|5
|12
|21
|-9
|7
|9
|2
|1
|6
|7
|13
|-6
|2
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
L’image est terrible pour Malick Fofana et l’OL, tout le board strasbourgeois a protesté contre le rouge, comme quoi le ridicule ne tue pas… mais brise des chevilles.