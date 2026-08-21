OL : Ouédraogo vendu 30 ME, les paris sont lancés

A la recherche d’un renfort au poste de latéral gauche, l’OL a très vite bouclé la signature du jeune international burkinabé Mohamed Ouédraogo, recruté à Altach en Autriche pour 2 millions d’euros.

Titulaire lors du match aller à Prague le 4 août dernier, Mohamed Ouédraogo a très peu joué depuis. Sur le banc lors du match retour face aux Tchèques, il s’est contenté d’une petite minute contre Fenerbahçe la semaine dernière. Paulo Fonseca lui a préféré Abner, qui offre plus de garanties sur le plan défensif selon lui. Les débuts sont un peu compliqués pour l’international burkinabé, mais aucun jugement définitif n’est tiré en interne.

Le club rhodanien souhaite donner du temps à ses recrues, à l’instar par exemple de Julien Duranville , dont l’adaptation prend aussi du temps. Au sein de l’OL, on appuie sur l’obligation de laisser du temps aux jeunes joueurs. Hugo Guillemet cite par exemple Ruben Kluivert, recruté pour moins de 5 millions d’euros et moqué à ses débuts, avant de faire l’objet d’une offre de 30 millions d’euros de la part de Crystal Palace en janvier 2026. Rien ne dit que ce ne sera pas le destin de Mohamed Ouédraogo dans les prochaines semaines.

« Fonseca aujourd’hui, et tout le club en général, MLJ, la cellule sportive, etc… sont très contents de l’intégration des recrues, toutes. Alors évidemment, par exemple, moi, je trouve que Ouedraogo depuis le début de saison, il montre beaucoup de limites… mais je vais fermer ma bouche et je vais lui laisser du temps parce que je pense qu’il a un potentiel athlétique. Par exemple, Kluivert, c’était celui que je trouvais catastrophique au début de la saison dernière. Ouedraogo peut à un moment donné montrer quelque chose qui fasse grimper sa valeur et qui permette d’avoir une belle vente plus tard » a analysé en détails le journaliste de L’Equipe pour OL Radio 2.0. La progression du jeune latéral burkinabé sera forcément suivie de près dans la capitale des Gaules, où tout le monde espère bien sûr le voir emprunter la même trajectoire que Ruben Kluivert.