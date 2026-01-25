OL : Orel Mangala, son départ demandé en urgence

En quête de liquidités au mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais serait inspiré de vendre quelques joueurs. Les regards se tournent vers le milieu et le duo Orel Mangala-Tanner Tessmann pour des causes différentes. Selon vous, le Belge doit faire ses valises en priorité.

Mangala doit quitter l'OL au plus vite

Remplaçant à l'OL, Orel Mangala possède un salaire trop élevé pour rester un second couteau dans le Rhône. De son côté, Tanner Tessmann est très convoité en Italie avec la Lazio Rome comme principal prétendant. Quel joueur doit être vendu en priorité par la direction lyonnaise ? Sur Foot01.com, nous vous avons interrogés dans un sondage et le résultat est sans appel pour le Belge. Sur plus de 2600 votes, vous êtes 55% à choisir de vendre uniquement Orel Mangala.

Si l'on rajoute les 27% des sondés qui veulent vendre les deux milieux de terrain au mercato , la vente du Belge est souhaitée par 82% de nos lecteurs. Un verdict clair pour Mangala. Seul bémol, le marché européen. Si l'OL partage l'opinion de ses propres supporters, l'ancien joueur de Nottingham Forest aura du mal à trouver preneur en janvier malgré tout. Les graves blessures qu'il a subies et son salaire XXL rendent les clubs étrangers très frileux dans ce dossier.