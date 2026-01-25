ICONSPORT_283063_0118
Orel Mangala

OL : Orel Mangala, son départ demandé en urgence

OL25 janv. , 13:00
parMehdi Lunay
2
En quête de liquidités au mercato hivernal, l'Olympique Lyonnais serait inspiré de vendre quelques joueurs. Les regards se tournent vers le milieu et le duo Orel Mangala-Tanner Tessmann pour des causes différentes. Selon vous, le Belge doit faire ses valises en priorité.
Après un été stressant avec la DNCG, l'Olympique Lyonnais est redevenu conquérant cet hiver. Les Gones ont déjà enregistré deux renforts au mercato. Endrick est arrivé en prêt du Real Madrid et l'OL a lâché 7,5 millions d'euros au Danemark pour le milieu Noah Nartey. Des arrivées compensées par quelques départs (Satriano, Barisic) mais pas sûr que les Lyonnais y trouvent leur compte sur le plan financier. Une petite vente supplémentaire ferait souffler le comptable du club. Orel Mangala et Tanner Tessmann sont les deux favoris pour un départ en janvier.

Mangala doit quitter l'OL au plus vite

Remplaçant à l'OL, Orel Mangala possède un salaire trop élevé pour rester un second couteau dans le Rhône. De son côté, Tanner Tessmann est très convoité en Italie avec la Lazio Rome comme principal prétendant. Quel joueur doit être vendu en priorité par la direction lyonnaise ? Sur Foot01.com, nous vous avons interrogés dans un sondage et le résultat est sans appel pour le Belge. Sur plus de 2600 votes, vous êtes 55% à choisir de vendre uniquement Orel Mangala.
Capture d’écran 2026-01-24 à 23.27.09
Si l'on rajoute les 27% des sondés qui veulent vendre les deux milieux de terrain au mercato, la vente du Belge est souhaitée par 82% de nos lecteurs. Un verdict clair pour Mangala. Seul bémol, le marché européen. Si l'OL partage l'opinion de ses propres supporters, l'ancien joueur de Nottingham Forest aura du mal à trouver preneur en janvier malgré tout. Les graves blessures qu'il a subies et son salaire XXL rendent les clubs étrangers très frileux dans ce dossier.
O. Mangala

O. Mangala

BelgiumBelgique Âge 27 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_279667_0245
OL

OL : Fonseca le met au placard, il inscrit un doublé

ICONSPORT_282991_0455
OM

Liverpool : Arne Slot viré, l'OM est concerné

ICONSPORT_268236_0030
Monaco

Monaco : Enfin un soutien pour Pocognoli, et c'est une star

ICONSPORT_170947_0571
ASSE

Changement d'entraineur en vue, l'ASSE drague un ancien du PSG

Fil Info

25 janv. , 15:30
OL : Fonseca le met au placard, il inscrit un doublé
25 janv. , 15:00
Liverpool : Arne Slot viré, l'OM est concerné
25 janv. , 14:40
Monaco : Enfin un soutien pour Pocognoli, et c'est une star
25 janv. , 14:20
Changement d'entraineur en vue, l'ASSE drague un ancien du PSG
25 janv. , 14:03
Nantes - Nice : les compos (15h00 sur Ligue 1+)
25 janv. , 13:58
Accord total pour Dro Fernandez au PSG
25 janv. , 13:40
Trop généreux, l’OL lâche encore 150.000 euros
25 janv. , 13:20
Le PSG ne fait plus peur, le Paris FC se voit champion

Derniers commentaires

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

Mec arrête de parler du connais r au foot lol même à Marseille tu as des joueurs prêter qui joue pas bcp

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Pourquoi les autres ne le font pas ? Pourquoi les saisons précédentes, les autres entraineurs ne l'ont pas fait ? Après ça ne m'étonne pas que les supporters de L1 aiment voir les équipes défensives, ils en bouffent depuis tellement longtemps qu'ils ne semblent vouloir rien d'autre.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Applique tes conseils aussi.

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Personnellement, je suis fan de De Zerbi. Déjà par sa passion du foot, c'est tellement cool de le voir si investi, un vrai supporter; mais aussi le jeu qu'il propose. J'aime quand ça joue en transition verticale, j'aime voir que l'on joue avec 4 ou 5 offensifs, j'aime les décrochages, j'aime ce qu'il compte faire de l'équipe. J'espère qu'il sera encore là la saison prochaine.

L’accord bizarre entre Arsenal et l’OM dévoilé

En principe quand tu prend un joueur en prêt c'est pour le faire jouer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Brest
22186482429-5
12
Angers SCO
22186482025-5
13
Le Havre
20194871624-8
14
Paris
19185492432-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading