Bayern : 160ME pour Michael Olise, le Real Madrid rêve

Zahia je lui souhaite d’être bien meilleur que Vaz qui n’est qu’un modeste joueur surcoté rien de plus. Bien loin de la pépite annoncée. Dani il faisait malheureusement banquette à l’OM tu peux aller vérifier son temps de jeu. Sinon qui a eu le plus l’appât du gain ? Lui ou ton club?
Merci joekidd
"Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse." Frédéric Mistral
Je suis épaté un article sympa sur un joueur IL a été titulaire 4 fois a Madrid sans finir le match depuis qu'il est arrivé en juillet 2024 On va peut être lui donner 5 mn non
il faisait banquette a marseille aussi lol
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|25
|18
|2
|5
|48
|21
|27
|46
|25
|14
|4
|7
|52
|33
|19
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|40
|25
|12
|4
|9
|43
|37
|6
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|25
|10
|6
|9
|34
|34
|0
|34
|25
|8
|10
|7
|35
|39
|-4
|32
|25
|9
|5
|11
|23
|30
|-7
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|24
|25
|6
|6
|13
|30
|48
|-18
|19
|25
|4
|7
|14
|19
|35
|-16
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
❤️🤍⭐️ 41 G/A in 37 games this season for Michael Olise with FC Bayern. 🪄