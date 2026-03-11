Bayern : 160ME pour Michael Olise, le Real Madrid rêve

Auteur d'un match stratosphérique sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, Michael Olise fait aussi parler de lui en dehors des terrains. En coulisses, le Real Madrid prépare une offre de 160 millions d'euros pour convaincre le Bayern Munich de le vendre.

En voyant Michael Olise débarquer au Bayern Munich il y a près de deux ans, on était tous loin de s'imaginer le voir devenir un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Auteur de 20 buts et 22 passes décisives lors de sa première saison en Allemagne, l'international français arrive à faire encore mieux pour son deuxième exercice, alors qu'il reste environ une quinzaine de matchs à disputer. Double buteur et passeur sur la pelouse de l'Atalanta Bergame lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions disputé ce mardi soir, Michael Olise porte désormais son total à 15 buts et 26 passes décisives en 37 apparitions cette saison. Un exploit qui lui permet de s'attirer le regard d'un club pas moins grand que le Bayern Munich mais bien plus en difficultés ces temps-ci : le Real Madrid.

Michael Olise fait rêver Florentino Pérez

Selon les informations de Fussballdaten, le Real Madrid rêve d'un très gros transfert de Michael Olise et prépare une offre de 160 millions d'euros pour le recruter. Un montant colossal qui symbolise clairement le rêve de Florentino Pérez de l'associer à Kylian Mbappé et Vinicius Junior en attaque. Toutefois, le faire partir du Bayern Munich ne sera pas une mince affaire. En effet, la direction du Rekordmeister n'a pas l'intention de s'en séparer l'été prochain, alors que son contrat est valide jusqu'en juin 2029.

Reste à savoir si Florentino Pérez arrivera à ses fins, alors que ce dernier est prêt à se séparer de Brahim Diaz et de Franco Mastantuono afin de financer un tel transfert. Vu les performances et la régularité de Michael Olise au très haut niveau, il est tout à fait naturel de voir des rumeurs à son sujet…