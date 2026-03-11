ICONSPORT_361603_0006
Michael Olise

Bayern : 160ME pour Michael Olise, le Real Madrid rêve

Foot Europeen11 mars , 16:10
parQuentin Mallet
0
Auteur d'un match stratosphérique sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, Michael Olise fait aussi parler de lui en dehors des terrains. En coulisses, le Real Madrid prépare une offre de 160 millions d'euros pour convaincre le Bayern Munich de le vendre.
En voyant Michael Olise débarquer au Bayern Munich il y a près de deux ans, on était tous loin de s'imaginer le voir devenir un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Auteur de 20 buts et 22 passes décisives lors de sa première saison en Allemagne, l'international français arrive à faire encore mieux pour son deuxième exercice, alors qu'il reste environ une quinzaine de matchs à disputer. Double buteur et passeur sur la pelouse de l'Atalanta Bergame lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions disputé ce mardi soir, Michael Olise porte désormais son total à 15 buts et 26 passes décisives en 37 apparitions cette saison. Un exploit qui lui permet de s'attirer le regard d'un club pas moins grand que le Bayern Munich mais bien plus en difficultés ces temps-ci : le Real Madrid.

Michael Olise fait rêver Florentino Pérez

Selon les informations de Fussballdaten, le Real Madrid rêve d'un très gros transfert de Michael Olise et prépare une offre de 160 millions d'euros pour le recruter. Un montant colossal qui symbolise clairement le rêve de Florentino Pérez de l'associer à Kylian Mbappé et Vinicius Junior en attaque. Toutefois, le faire partir du Bayern Munich ne sera pas une mince affaire. En effet, la direction du Rekordmeister n'a pas l'intention de s'en séparer l'été prochain, alors que son contrat est valide jusqu'en juin 2029.
Reste à savoir si Florentino Pérez arrivera à ses fins, alors que ce dernier est prêt à se séparer de Brahim Diaz et de Franco Mastantuono afin de financer un tel transfert. Vu les performances et la régularité de Michael Olise au très haut niveau, il est tout à fait naturel de voir des rumeurs à son sujet…
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs9
Buts3
Passes décisives5
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs23
Buts10
Passes décisives16
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Zahia je lui souhaite d’être bien meilleur que Vaz qui n’est qu’un modeste joueur surcoté rien de plus. Bien loin de la pépite annoncée. Dani il faisait malheureusement banquette à l’OM tu peux aller vérifier son temps de jeu. Sinon qui a eu le plus l’appât du gain ? Lui ou ton club?

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Merci joekidd

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

"Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse." Frédéric Mistral

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

Je suis épaté un article sympa sur un joueur IL a été titulaire 4 fois a Madrid sans finir le match depuis qu'il est arrivé en juillet 2024 On va peut être lui donner 5 mn non

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

il faisait banquette a marseille aussi lol

