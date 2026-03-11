ICONSPORT_361467_0044

Liverpool a trouvé le remplaçant de Salah

Premier League11 mars , 15:00
parNathan Hanini
0
Ce mardi soir, Liverpool s’est incliné en huitième de finale aller de la Ligue des champions à Istanbul face à Galatasaray. Les Reds enchainent le bon et le moins bon cette saison, à l’image de Mohamed Salah. Certaines légendes du club ne sont pas tendres avec l’Égyptien.
De nouveau muet face au but, Mohamed Salah n’a disputé qu’une heure de jeu ce mardi soir en Ligue des champions avant de céder sa place à Jeremie Frimpong. L’Égyptien traverse un exercice 2025-2026 difficile avec une perte d’influence sur le jeu d’Arne Slot. Presque poussé vers la sortie cet hiver, l’ailier de 33 ans est cependant devenu mardi soir le joueur le plus capé de l’histoire de Liverpool en Ligue des champions avec 81 apparitions. Cependant, ce mercredi la presse britannique et les légendes du club du bord de la Mersey ne mâchent pas leurs mots concernant Salah.

Lire aussi

LdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en TurquieLdC : Lemina décisif, Liverpool piégé en Turquie

Le remplaçant parfait pour Salah

Ancien joueur de Liverpool et aujourd’hui consultant Dietmar Hamann a été catégorique sur le cas de l’ancien joueur de la Roma. « Mohamed Salah est en difficulté depuis l'avant-dernier Noël. Il a du mal à marquer des buts dans le jeu, et cela n'a pas changé ; cela ne changera pas. Il peut marquer un but de temps en temps, mais il n'a certainement plus l'influence qu'il avait auparavant sur Liverpool. Espérons que nous le verrons faire une petite apparition lors des neuf ou dix derniers matchs pour permettre à Liverpool de se hisser dans le top 5. Mais je pense que ses meilleurs jours sont derrière lui, » constate-t-il avant de décrire le remplaçant parfait de l’Égyptien au sein des Reds.
« Pour Liverpool, Michael Olise serait le choix idéal, car il joue sur le côté droit et rentre vers l'intérieur. Il est brillant depuis son arrivée au Bayern Munich. Il a été un peu discret ces dernières semaines, mais il y a d'autres joueurs qui font la différence dans les matchs. Maintenant que la Ligue des champions reprend, je pense que nous allons probablement revoir le meilleur de lui-même, » note-t-il. Mohamed Salah reste courtisé par des clubs au sein du championnat saoudien. Sous contrat jusqu’en 2027, la légende de Liverpool pourrait plier bagage dès cet été.
M. Salah

M. Salah

EgyptÉgypte Âge 33 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

2025/2026
Matchs21
Buts5
Passes décisives6
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Johan Manzambi ICONSPORT_278622_0022
PSG

PSG : Un milieu suisse à 50 ME, Paris est bouillant

ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Victor Joseph ICONSPORT_249405_0227
OM

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

ICONSPORT_361603_0006
Foot Europeen

Bayern : 160ME pour Michael Olise, le Real Madrid rêve

Fil Info

11 mars , 17:00
PSG : Un milieu suisse à 50 ME, Paris est bouillant
11 mars , 16:40
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
11 mars , 16:30
L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros
11 mars , 16:10
Bayern : 160ME pour Michael Olise, le Real Madrid rêve
11 mars , 15:50
PSG-Chelsea : Les compos probables du choc des 8es de finale
11 mars , 15:30
OL : Être une star, Endrick passe à la caisse
11 mars , 14:30
L'ASSE fait le bonheur du trésorier de Grenoble
11 mars , 14:04
L'Iran refuse de jouer le Mondial aux Etats-Unis !

Derniers commentaires

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Zahia je lui souhaite d’être bien meilleur que Vaz qui n’est qu’un modeste joueur surcoté rien de plus. Bien loin de la pépite annoncée. Dani il faisait malheureusement banquette à l’OM tu peux aller vérifier son temps de jeu. Sinon qui a eu le plus l’appât du gain ? Lui ou ton club? 25M pour Vaz c’est un miracle

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Merci joekidd

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

"Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse." Frédéric Mistral

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

Je suis épaté un article sympa sur un joueur IL a été titulaire 4 fois a Madrid sans finir le match depuis qu'il est arrivé en juillet 2024 On va peut être lui donner 5 mn non

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

il faisait banquette a marseille aussi lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading