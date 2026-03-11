Liverpool a trouvé le remplaçant de Salah

Ce mardi soir, Liverpool s’est incliné en huitième de finale aller de la Ligue des champions à Istanbul face à Galatasaray. Les Reds enchainent le bon et le moins bon cette saison, à l’image de Mohamed Salah. Certaines légendes du club ne sont pas tendres avec l’Égyptien.

De nouveau muet face au but, Mohamed Salah n’a disputé qu’une heure de jeu ce mardi soir en Ligue des champions avant de céder sa place à Jeremie Frimpong. L’Égyptien traverse un exercice 2025-2026 difficile avec une perte d’influence sur le jeu d’Arne Slot. Presque poussé vers la sortie cet hiver, l’ailier de 33 ans est cependant devenu mardi soir le joueur le plus capé de l’histoire de Liverpool en Ligue des champions avec 81 apparitions. Cependant, ce mercredi la presse britannique et les légendes du club du bord de la Mersey ne mâchent pas leurs mots concernant Salah.

Le remplaçant parfait pour Salah

Ancien joueur de Liverpool et aujourd’hui consultant Dietmar Hamann a été catégorique sur le cas de l’ancien joueur de la Roma. « Mohamed Salah est en difficulté depuis l'avant-dernier Noël. Il a du mal à marquer des buts dans le jeu, et cela n'a pas changé ; cela ne changera pas. Il peut marquer un but de temps en temps, mais il n'a certainement plus l'influence qu'il avait auparavant sur Liverpool. Espérons que nous le verrons faire une petite apparition lors des neuf ou dix derniers matchs pour permettre à Liverpool de se hisser dans le top 5. Mais je pense que ses meilleurs jours sont derrière lui, » constate-t-il avant de décrire le remplaçant parfait de l’Égyptien au sein des Reds.

« Pour Liverpool, Michael Olise serait le choix idéal, car il joue sur le côté droit et rentre vers l'intérieur. Il est brillant depuis son arrivée au Bayern Munich. Il a été un peu discret ces dernières semaines, mais il y a d'autres joueurs qui font la différence dans les matchs. Maintenant que la Ligue des champions reprend, je pense que nous allons probablement revoir le meilleur de lui-même, » note-t-il. Mohamed Salah reste courtisé par des clubs au sein du championnat saoudien. Sous contrat jusqu’en 2027, la légende de Liverpool pourrait plier bagage dès cet été.