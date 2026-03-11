Ousmane Dembélé ICONSPORT_264442_0269

PSG-Chelsea : Les compos probables du choc des 8es de finale

Le PSG est à un tournant de sa saison. Les hommes de Luis Enrique affrontent Chelsea ce mercredi soir (21 heures) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes.
Pas épargné par les blessés depuis plusieurs mois, Luis Enrique peut compter sur un effectif presque au complet pour la réception de Chelsea ce mercredi soir. L’entraîneur du Paris Saint-Germain va aligner une équipe très proche de celle qui a battu l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions en mai dernier. Remplaçant contre Monaco, Marquinhos va faire son retour en défense, aux côtés de Nuno Mendes, Pacho et Hakimi. Fabian Ruiz étant toujours blessé, le milieu sera formé de Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves. En attaque, l’incertitude plane entre Barcola et Doué pour accompagner Kvaratskhelia et Dembélé, mais L’Equipe mise sur l’ancien de l’OL à gauche.
Le onze probable du PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Zaïre-Emery, Joao Neves, Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.
A Chelsea aussi, il existe quelques incertitudes dans le onze de départ. La principale concerne le poste de latéral droit, où Gusto est en concurrence avec James, qui peut jouer défenseur ou milieu de terrain. Pour RMC, c’est l’international français qui va démarrer, poussant son capitaine plus haut sur le terrain. Un autre joueur sera surveillé par Didier Deschamps dans les rangs des Blues : Wesley Fofana, qui est annoncé titulaire à côté de Chalobah en défense centrale. Au milieu de terrain, le PSG retrouvera Enzo Fernandez, qu’il surveille avec attention dans l’optique du prochain mercato. Le trio offensif fait peu de doutes : Neto et Palmer accompagneront le joueur en forme de Chelsea, Joao Pedro.
Le onze probable de Chelsea : Jörgensen, Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella, James, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Joao Pedro

