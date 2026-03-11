Victor Joseph ICONSPORT_249405_0227

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

L’axe OM-Sochaux tourne à plein régime. Après avoir récupéré Robinio Vaz aux Lionceaux, le club olympien a accueilli Victor Joseph cet hiver. Le jeune milieu de terrain de 19 ans fait déjà forte impression à Marseille.
En août 2024, l’Olympique de Marseille faisait venir Robinio Vaz en provenance du FC Sochaux pour moins de 500.000 euros. Un an et demi plus tard, le club phocéen touchait le pactole en vendant le jeune attaquant français à l’AS Roma pour 25 millions d’euros bonus compris. L’OM l’a bien compris, le recrutement de joueurs en post-formation est aujourd’hui son arme numéro un sur le marché des transferts pour réaliser de belles plus-values. Avec Darryl Bakola aussi, le club olympien a réussi un coup de maître en faisant venir le natif de Clichy en provenance du Red Star pour une bouchée de pain avant de le vendre à Sassuolo pour 10 millions d’euros.
Medhi Benatia espère qu’il pourra se vanter d’un nouveau coup de génie dans les mois à venir avec Victor Joseph. Recruté lui aussi à Sochaux cet hiver, le milieu de terrain haïtien cartonne comme le rapporte le compte spécialisé Fada OM, suivi par plus de 6.000 followers sur X. « Victor Joseph, n°10 gaucher de 19 ans et arrivé cet hiver de Sochaux pour 200 000€, cartonne avec la réserve de l'OM. Très intéressant dans le jeu et auteur de 4 buts en 4 matchs, on devrait le voir avec les pros la saison prochaine voire plus rapidement que ça » a publié celui qui suit avec beaucoup d’attention les matchs de l’équipe réserve de l’Olympique de Marseille.

Victor Joseph, la nouvelle pépite de l'OM

Au moment où Robinio Vaz a été vendu à l’AS Roma, le club phocéen a peut-être trouvé le prochain joueur en post-formation qui va lui rapporter gros. Un départ cet été n’est évidemment pas à l’ordre du jour mais nul doute que si Victor Joseph était amené à évoluer avec les professionnels la saison prochaine, les gros clubs européens seront très attentifs. Une pépite que les supporters de l’OM vont suivre de près, même si ces derniers ont appris à ne pas trop s’attacher aux joueurs qui émergent au sein du club olympien. Car ils ne restent malheureusement pas très longtemps avant d’être vendus à prix d’or, une stratégie financière pleinement assumée par l’Olympique de Marseille ces derniers mois.

Victor Joseph signe à l'OM
