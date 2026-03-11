ICONSPORT_356158_0154

L'ASSE fait le bonheur du trésorier de Grenoble

ASSE11 mars , 14:30
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne se déplace à Grenoble ce samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Les Verts sont une véritable attraction au sein du championnat. Ce week-end, le Stade des Alpes va battre son record au niveau de l’affluence cette saison.
Sous l’égide de Philippe Montanier, l’AS Saint-Etienne retrouve des couleurs. Le club du Forez a enchainé une cinquième victoire consécutive le week-end face au Red Star, une première depuis dix ans en championnat. Le technicien français a su relancer la machine après l’échec Eirik Horneland et l’ASSE est désormais un candidat plus que déclaré pour le titre de champion de Ligue 2. Les Verts jouissent d’un soutien indéfectible à l’image de la rencontre face au Red Star samedi dernier du côté de Geoffroy Guichard. Ce samedi à Grenoble, l’ASSE va attirer les foules.

Ligue 2

14 mars 2026 à 20:00
Grenoble Foot 38
20:00
Saint-Étienne

L’AS Saint-Etienne attire les foules

Selon le Dauphiné Libéré et relayé par Peuple Vert, la rencontre va se disputer devant 15 000 personnes, record de la saison du côté du Stade des Alpes. Bien évidemment, le parcage visiteur sera rempli avec plus de 1 000 supporters stéphanois présents. La proximité des deux villes facilite le déplacement. Cette rencontre est capitale en cette fin de saison pour Saint-Etienne. À l’aube du sprint final, les hommes de Philippe Montanier comptent deux points de retard sur le leader Troyes et cinq d’avance sur le poursuivant, Le Mans.
Une victoire ce samedi mettrait la pression sur le leader aubois qui jouera le lundi suivant à Annecy. Si le soutien pour le club du Forez n’a pas perdu de sa superbe, sportivement, le club traverse une période solide. Seulement deux buts encaissés depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Une défense retrouvée qui sera la clé dans cet objectif de remontée pour l’ASSE. De son côté, Grenoble doit encore prendre quelques points dans son objectif de maintien, l’occasion est parfaite ce samedi.

Lire aussi

ASSE : Un formidable cadeau offert à un joueur ?ASSE : Un formidable cadeau offert à un joueur ?
0
Articles Recommandés
Johan Manzambi ICONSPORT_278622_0022
PSG

PSG : Un milieu suisse à 50 ME, Paris est bouillant

ICONSPORT_264442_0157
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque

Victor Joseph ICONSPORT_249405_0227
OM

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

ICONSPORT_361603_0006
Foot Europeen

Bayern : 160ME pour Michael Olise, le Real Madrid rêve

Fil Info

11 mars , 17:00
PSG : Un milieu suisse à 50 ME, Paris est bouillant
11 mars , 16:40
Paris Sportifs : Le réveil du PSG vous rapporte plus de 100 euros sans risque
11 mars , 16:30
L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros
11 mars , 16:10
Bayern : 160ME pour Michael Olise, le Real Madrid rêve
11 mars , 15:50
PSG-Chelsea : Les compos probables du choc des 8es de finale
11 mars , 15:30
OL : Être une star, Endrick passe à la caisse
11 mars , 15:00
Liverpool a trouvé le remplaçant de Salah
11 mars , 14:04
L'Iran refuse de jouer le Mondial aux Etats-Unis !

Derniers commentaires

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Zahia je lui souhaite d’être bien meilleur que Vaz qui n’est qu’un modeste joueur surcoté rien de plus. Bien loin de la pépite annoncée. Dani il faisait malheureusement banquette à l’OM tu peux aller vérifier son temps de jeu. Sinon qui a eu le plus l’appât du gain ? Lui ou ton club?

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Merci joekidd

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

"Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse." Frédéric Mistral

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

Je suis épaté un article sympa sur un joueur IL a été titulaire 4 fois a Madrid sans finir le match depuis qu'il est arrivé en juillet 2024 On va peut être lui donner 5 mn non

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

il faisait banquette a marseille aussi lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading