L'ASSE fait le bonheur du trésorier de Grenoble

L’AS Saint-Etienne se déplace à Grenoble ce samedi dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Les Verts sont une véritable attraction au sein du championnat. Ce week-end, le Stade des Alpes va battre son record au niveau de l’affluence cette saison.

Sous l’égide de Philippe Montanier, l’ AS Saint-Etienne retrouve des couleurs. Le club du Forez a enchainé une cinquième victoire consécutive le week-end face au Red Star, une première depuis dix ans en championnat. Le technicien français a su relancer la machine après l’échec Eirik Horneland et l’ASSE est désormais un candidat plus que déclaré pour le titre de champion de Ligue 2. Les Verts jouissent d’un soutien indéfectible à l’image de la rencontre face au Red Star samedi dernier du côté de Geoffroy Guichard. Ce samedi à Grenoble, l’ASSE va attirer les foules.

Ligue 2 14 mars 2026 à 20:00 Grenoble Foot 38 20:00 Saint-Étienne

L’AS Saint-Etienne attire les foules

Selon le Dauphiné Libéré et relayé par Peuple Vert, la rencontre va se disputer devant 15 000 personnes, record de la saison du côté du Stade des Alpes. Bien évidemment, le parcage visiteur sera rempli avec plus de 1 000 supporters stéphanois présents. La proximité des deux villes facilite le déplacement. Cette rencontre est capitale en cette fin de saison pour Saint-Etienne. À l’aube du sprint final, les hommes de Philippe Montanier comptent deux points de retard sur le leader Troyes et cinq d’avance sur le poursuivant, Le Mans.

Une victoire ce samedi mettrait la pression sur le leader aubois qui jouera le lundi suivant à Annecy. Si le soutien pour le club du Forez n’a pas perdu de sa superbe, sportivement, le club traverse une période solide. Seulement deux buts encaissés depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Une défense retrouvée qui sera la clé dans cet objectif de remontée pour l’ASSE. De son côté, Grenoble doit encore prendre quelques points dans son objectif de maintien, l’occasion est parfaite ce samedi.