L'Iran refuse de jouer le Mondial aux Etats-Unis !

En plein conflit avec les Etats-Unis, l’Iran a officialisé sa volonté de ne pas disputer la Coupe du monde 2026 aux USA cet été.

« foutait » complètement de savoir si l'Iran viendrait disputer le Mondial ou non, sans en dire davantage sur un sujet mineur aux yeux du président américain au vu de la situation géopolitique actuelle. On en sait désormais plus sur la volonté ou non de l'Iran de se rendre aux USA cet été pour disputer la Coupe du monde de football. En pleine guerre entre les deux pays, la participation de l'Iran à la Coupe du monde aux Etats-Unis semblait incertaine ces derniers jours. Les deux pays n'avaient toutefois pas communiqué de manière officielle à ce sujet. Donald Trump avait simplement expliqué qu'il se

L'Iran renonce à la Coupe du monde aux USA

Par l’intermédiaire de son ministre des sports Ahmad Doyanmali, l’Iran a acté la décision de ne pas se rendre à la Coupe du monde en juin prochain. « Etant donné que ce gouvernement corrompu a assassiné notre dirigeant, il n’y a aucune condition à notre participation à la Coupe du monde » a-t-il d’abord expliqué avant de poursuivre. « Nous avons subi deux guerres en huit ou neuf mois et plusieurs milliers de nos citoyens ont été tués. Par conséquent, il nous est impossible de participer à un tel conflit » a affirmé le ministre des sports de l’Iran.

Un gros casse-tête va désormais se poser pour la FIFA, qui va devoir trouver une nation au pied levé pour remplacer l’Iran, qui se trouvait initialement dans le groupe G en compagnie de la Belgique, de l’Egypte et de la Nouvelle-Zélande. Début mars, le journal L’Equipe révélait que les deux favoris pour potentiellement remplacer l’Iran étaient l’Irak et les Emirats Arabes Unis. Reste maintenant à voir quelle sera la décision finale de la FIFA et quels seront les critères de l’instance présidée par Gianni Infantino pour prendre sa décision. Le retrait de l’Iran semble en tout cas acté, et difficile à présent d’imaginer le pays faire machine-arrière en pleine conflit avec les Etats-Unis.