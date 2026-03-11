OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

Parti du Real Madrid pour s'engager à Lyon sous la forme d'un prêt, Endrick espérait s'éloigner un peu des critiques de la presse espagnole. Mais avoir été considéré comme une star très tôt dans sa carrière l'oblige à les essuyer aussi en France, alors même que son bilan comptable est satisfaisant dans l'ensemble.

Après une première moitié de saison sans jouer avec le Real Madrid, Endrick a quitté la lumière inhérente à un club de ce standing pour s'engager avec l' OL sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Une pige de six mois prévue pour lui permettre de retrouver des sensations et se donner les moyens de convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde en fin de saison.

S'il a très rapidement montré que son talent était rare en performant dès ses premières sorties, le prodige brésilien connaît un passage à vide au même rythme que le reste de ses coéquipiers. Sauf que lui se retrouve particulièrement sous le feu des critiques, surtout à cause des attentes incommensurables qui lui sont propres et qui le suivent depuis son plus jeune âge.

Endrick, le prodige voué à l'excellence

Ses réussites sont perçues comme une obligation, ses erreurs comme un échec », dit Marca. En d'autres termes, l'attaquant brésilien n'a pas le droit à la moindre erreur. Surtout que sur un plan comptable, il s'est montré décisif 9 fois lors de ses 10 apparitions avec le maillot de l'OL (5 buts et 4 passes décisives), ce qui prouve bien qu'il existe un paradoxe entre les attentes envers lui et ses prestations satisfaisantes, au global, sur les pelouses de Noté 2/10 par L'Equipe lors de l'élimination de la Coupe de France par le RC Lens, Endrick est victime de sa propre aura de star. «», dit Marca. En d'autres termes, l'attaquant brésilien n'a pas le droit à la moindre erreur. Surtout que sur un plan comptable, il s'est montré décisif 9 fois lors de ses 10 apparitions avec le maillot de l'OL (5 buts et 4 passes décisives), ce qui prouve bien qu'il existe un paradoxe entre les attentes envers lui et ses prestations satisfaisantes, au global, sur les pelouses de Ligue 1

Depuis son adolescence, sa carrière est marquée par une pression difficilement gérable pour le commun des mortels, symbolisée par des attentes très élevées le concernant. Pour rappel, il n'a encore que 19 ans et ne vit que sa deuxième saison sur le sol européen. « Quand il ne marque pas, les critiques envers Endrick sont très dures », rappelait justement son entraîneur Paulo Fonseca, après la défaite face à Lens.