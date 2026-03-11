ICONSPORT_361060_0369
Endrick

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

OL11 mars , 15:30
parQuentin Mallet
4
Parti du Real Madrid pour s'engager à Lyon sous la forme d'un prêt, Endrick espérait s'éloigner un peu des critiques de la presse espagnole. Mais avoir été considéré comme une star très tôt dans sa carrière l'oblige à les essuyer aussi en France, alors même que son bilan comptable est satisfaisant dans l'ensemble.
Après une première moitié de saison sans jouer avec le Real Madrid, Endrick a quitté la lumière inhérente à un club de ce standing pour s'engager avec l'OL sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Une pige de six mois prévue pour lui permettre de retrouver des sensations et se donner les moyens de convaincre Carlo Ancelotti de le convoquer pour la Coupe du monde en fin de saison.
S'il a très rapidement montré que son talent était rare en performant dès ses premières sorties, le prodige brésilien connaît un passage à vide au même rythme que le reste de ses coéquipiers. Sauf que lui se retrouve particulièrement sous le feu des critiques, surtout à cause des attentes incommensurables qui lui sont propres et qui le suivent depuis son plus jeune âge.

Endrick, le prodige voué à l'excellence

Noté 2/10 par L'Equipe lors de l'élimination de la Coupe de France par le RC Lens, Endrick est victime de sa propre aura de star. « Ses réussites sont perçues comme une obligation, ses erreurs comme un échec », dit Marca. En d'autres termes, l'attaquant brésilien n'a pas le droit à la moindre erreur. Surtout que sur un plan comptable, il s'est montré décisif 9 fois lors de ses 10 apparitions avec le maillot de l'OL (5 buts et 4 passes décisives), ce qui prouve bien qu'il existe un paradoxe entre les attentes envers lui et ses prestations satisfaisantes, au global, sur les pelouses de Ligue 1.
Depuis son adolescence, sa carrière est marquée par une pression difficilement gérable pour le commun des mortels, symbolisée par des attentes très élevées le concernant. Pour rappel, il n'a encore que 19 ans et ne vit que sa deuxième saison sur le sol européen. « Quand il ne marque pas, les critiques envers Endrick sont très dures », rappelait justement son entraîneur Paulo Fonseca, après la défaite face à Lens.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs7
Buts3
Passes décisives3
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
4
Derniers commentaires

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

Zahia je lui souhaite d’être bien meilleur que Vaz qui n’est qu’un modeste joueur surcoté rien de plus. Bien loin de la pépite annoncée. Dani il faisait malheureusement banquette à l’OM tu peux aller vérifier son temps de jeu. Sinon qui a eu le plus l’appât du gain ? Lui ou ton club? 25M pour Vaz c’est un miracle

OM : Zéro effet Habib Beye, Jérome Rothen est cash

Merci joekidd

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

"Si ce n'est aujourd'hui, ce sera demain : rappelons-nous que la patience est le pilier de la sagesse." Frédéric Mistral

OL : Être une star, Endrick passe à la caisse

Je suis épaté un article sympa sur un joueur IL a été titulaire 4 fois a Madrid sans finir le match depuis qu'il est arrivé en juillet 2024 On va peut être lui donner 5 mn non

L'OM a trouvé le futur Robinio Vaz, il va rapporter gros

il faisait banquette a marseille aussi lol

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Le Havre
262568112032-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

