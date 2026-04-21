OL : Orel Mangala, l'emballement touche la Belgique

Le réveil d'Orel Mangala a surpris tout le monde, à Lyon comme en Belgique. Chez les Diables Rouges, on parle même de lui pour la prochaine Coupe du monde, alors qu'il a passé sa saison à l'infirmerie.

Joueur le plus cher de l’histoire de l’Olympique Lyonnais en raison des arrangements sinueux entre John Textor et Evangelos Marinakis, le propriétaire de Nottingham Forest, Orel Mangala est enfin en train de se réveiller. Débarrassé de ses soucis physiques, le milieu de terrain revit et vient de livrer de loin son meilleur match de la saison à l’occasion de la prestation réalisée au Parc des Princes. Au final, l’ancien d’Everton aura tenu 80 minutes, se montrant précis et précieux, et laissant même apparaitre des résidus de sa puissance offensive qui en avait fait un joueur important de Premier League. Avec quatre matchs disputés sur les cinq derniers, Orel Mangala monte en puissance au meilleur moment pour l’OL, qui peut ainsi laisser sur le banc un Tanner Tessmann décevant ces dernières semaines.

Et pour le milieu de terrain, c’est même un sprint final qui se dessine pour aller chercher une place à la Coupe du monde. Le sélectionneur Rudi Garcia le suit forcément de près, surtout qu’il joue dans un club qu’il a entrainé, et pour le journaliste belge Sacha Tavolieri, voir Mangala en Amérique n’est plus impensable. « Orel Mangala revient dans la discussion pour une sélection à la Coupe du monde à partir de ce soir. Quel match au Parc », a assuré le spécialiste du football belge. Un avis partagé par de nombreux observateurs, pour qui Mangala fait beaucoup de bien à l’OL.

Avec un contrat allant jusqu’à 2028, le natif de Bruxelles s’offre enfin une seconde jeunesse à 28 ans. Suivi en Italie, il pourrait quitter l’OL cet été. C’était du moins la volonté farouche des dirigeants, mais Mangala était totalement invendable avec ses nombreuses absences sur blessure. Ce n’est désormais plus le cas. Mais Paulo Fonseca semble aussi lui faire confiance, ce qui pourrait lui permettre de postuler à une place de titulaire la saison prochaine s’il maintient le niveau qui était le sien face au PSG.