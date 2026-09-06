OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

OL06 sept. , 11:00
parEric Bethsy
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Malgré la victoire face à l’AJ Auxerre (3-1) vendredi, l’Olympique Lyonnais n’a pas totalement convaincu Sidney Govou. L’ancien Gone attend une confirmation, notamment de la part d’Ernest Nuamah.
L’Olympique Lyonnais en avait besoin. Dans le doute après son élimination en barrages de la Ligue des Champions et le nul concédé à domicile contre Le Havre (1-1), l’équipe entraînée par Paulo Fonseca a retrouvé le sourire en battant l’AJ Auxerre vendredi. Un succès mérité puisque les coéquipiers de Corentin Tolisso ont nettement dominé la rencontre. Mais il en faudra encore davantage pour totalement convaincre Sidney Govou, dans l’attente d’une confirmation.

Govou attend mieux

« Je ne peux pas dire que j’ai vu un bon match de l’OL, parce que j’ai trouvé l’adversaire vraiment trop faible, a écrit le chroniqueur du Progrès. C’est toujours important de gagner, surtout quand tu sors d’une semaine qui a fait mal aux têtes avec l’élimination de la Ligue des Champions, alors bravo pour ça. Mais il y avait moyen de faire mieux, de gagner plus largement, d’en mettre cinq ou six (…). Je reste donc un peu sur ma faim, j’attends de juger face à des adversaires plus consistants pour voir si cet OL peut être dominant avec des joueurs qui me paraissent performants. »
Parmi les éléments dans son viseur, l’ancien Gone pense notamment à Ernest Nuamah, buteur vendredi. « Il a eu une absence très longue due à sa blessure, et on ne peut que saluer son retour, mais je connais son poste, et je trouve qu’il ne joue que les bons coups, moins ceux plus difficiles. Je voudrais le voir dans un match où il y a moins de bons coups à jouer que face à Auxerre pour mieux me rendre compte de ce qu’il apportera vraiment », a commenté l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais, pas encore prêt à s’enflammer.
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Derniers commentaires

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

l OM n est pas favori et alors ? tu sais c est du foot hein j ai des choses plus importantes dans ma vie. gagner ou perdre, c' est ça le sport ce qui est marrant avec vous, c est que vous vous la petez, alors que vos 6 7 dernieres saisons ne sont pas follichonnes..... donc bon. et pour le moment vs n avez rencontré personne

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ok on le met a 10 cm. apres qd ca sera a 11 cm on dira ouais mais pour 1 cm..... la regle c est la regle. par contre il faudrait plutot changer la partie du corps

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

Oh lala l'objectivité quand elle nous manque 🤦

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

les hj de 3min ou meme avec les lignes tu cherches tjs le hj vu que le ballon est deja a 20cm du pied du passeur ... faut vraiment arreter avec ce type de hj

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

A yaya : J'espère que tu as fait ta provision de mouchoirs pour ce soir. ^^

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