OL : « Offre folle », Milan tente le coup du siècle à Lyon

Une possible vente de Rafael Leao en Premier League pourrait pousser l’AC Milan à se positionner sur Malick Fofana. L’OL est prévenu.

Auteur de 3 buts en 4 matchs en 2025-2026, Rafael Leao a commencé timidement la saison avant de monter en régime sous les couleurs de l’AC Milan . Une excellente nouvelle pour les Rossonneri, qui ont besoin de leur attaquant portugais en pleine forme pour espérer atteindre leurs objectifs en fin de saison. Les dirigeants milanais espèrent aussi que l’ancien joueur de l’AS Monaco cartonne dans l’optique d’une potentielle vente au prix fort en fin de saison. Le contrat de Rafael Leao à l’AC Milan court jusqu’en 2028 et l’été prochain serait le moment idéal pour le vendre au plus haut de sa valeur marchande.

Rafael Leao vendu, Fofana pour le remplacer ?

« offre folle » à 100 millions d’euros de la part de Manchester United est dans les tuyaux, comme le relaie le site spécialisé D’après la presse italienne, uneà 100 millions d’euros de la part de Manchester United est dans les tuyaux, comme le relaie le site spécialisé Bolognasportnews . Le média apporte une précision intéressante sur l’après-Rafael Leao et cite un joueur de Ligue 1 comme la priorité absolue des Milanais pour compenser un éventuel départ de l’attaquant portugais. Il s’agirait de Malick Fofana, avec un objectif bien précis dans la tête de l’état-major de l’AC Milan : acheter la pépite belge de l’OL pour la moitié du prix de vente de Rafael Leao afin de remplacer l’ancien Monégasque tout en conservant dans les caisses du club un peu d’argent grâce à cette énorme plus-value.

Cela signifie que Milan valorise à 50 millions d’euros l’ancien joueur de La Gantoise, un prix plutôt cohérent et qui devrait convenir aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais en cas d’offre ferme transmise dans les mois à venir. Reste maintenant à voir si cet intérêt milanais pour Malick Fofana, qui a déjà été évoqué par le passé sans se concrétiser de manière ferme et définitive, va cette fois se transformer en offre et en possible transfert l’été prochain. Tout dépendra avant tout de la vente de Rafael Leao car il est certain que sans le départ de l’ailier de 26 ans, une arrivée de Malick Fofana du côté de San Siro est à écarter.