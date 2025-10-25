ICONSPORT_274636_0028

OL : « Offre folle », Milan tente le coup du siècle à Lyon

OL25 oct. , 18:00
parCorentin Facy
1
Une possible vente de Rafael Leao en Premier League pourrait pousser l’AC Milan à se positionner sur Malick Fofana. L’OL est prévenu.
Auteur de 3 buts en 4 matchs en 2025-2026, Rafael Leao a commencé timidement la saison avant de monter en régime sous les couleurs de l’AC Milan. Une excellente nouvelle pour les Rossonneri, qui ont besoin de leur attaquant portugais en pleine forme pour espérer atteindre leurs objectifs en fin de saison. Les dirigeants milanais espèrent aussi que l’ancien joueur de l’AS Monaco cartonne dans l’optique d’une potentielle vente au prix fort en fin de saison. Le contrat de Rafael Leao à l’AC Milan court jusqu’en 2028 et l’été prochain serait le moment idéal pour le vendre au plus haut de sa valeur marchande.

Rafael Leao vendu, Fofana pour le remplacer ?

D’après la presse italienne, une « offre folle » à 100 millions d’euros de la part de Manchester United est dans les tuyaux, comme le relaie le site spécialisé Bolognasportnews. Le média apporte une précision intéressante sur l’après-Rafael Leao et cite un joueur de Ligue 1 comme la priorité absolue des Milanais pour compenser un éventuel départ de l’attaquant portugais. Il s’agirait de Malick Fofana, avec un objectif bien précis dans la tête de l’état-major de l’AC Milan : acheter la pépite belge de l’OL pour la moitié du prix de vente de Rafael Leao afin de remplacer l’ancien Monégasque tout en conservant dans les caisses du club un peu d’argent grâce à cette énorme plus-value.
Cela signifie que Milan valorise à 50 millions d’euros l’ancien joueur de La Gantoise, un prix plutôt cohérent et qui devrait convenir aux dirigeants de l’Olympique Lyonnais en cas d’offre ferme transmise dans les mois à venir. Reste maintenant à voir si cet intérêt milanais pour Malick Fofana, qui a déjà été évoqué par le passé sans se concrétiser de manière ferme et définitive, va cette fois se transformer en offre et en possible transfert l’été prochain. Tout dépendra avant tout de la vente de Rafael Leao car il est certain que sans le départ de l’ailier de 26 ans, une arrivée de Malick Fofana du côté de San Siro est à écarter.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_274887_0078
Serie A

Ita : Naples terrasse l'Inter et prend la tête

ICONSPORT_237014_0317
OM

Endrick ? L'OM vise une autre star du Real

ICONSPORT_274636_0163
OL

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

ICONSPORT_274908_0005
Ligue 2

Annecy-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)

Fil Info

20:01
Ita : Naples terrasse l'Inter et prend la tête
20:00
Endrick ? L'OM vise une autre star du Real
19:30
OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop
19:02
Annecy-ASSE : Les compos (20h sur BeInSports1)
19:02
L’OL dévoile son groupe contre Strasbourg
19:00
Le Real et Liverpool en guerre pour un international français à 70 ME
18:56
Hakimi et le PSG mettent la pression sur l'OM
18:54
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée
18:41
Naples : De Bruyne se blesse en tirant un penalty

Derniers commentaires

OL : Satriano, Pierre Ménès sent venir le gros flop

un flop c'est quand tu attends qqch que quelqu'un .. qui s'attendait a que satriano devienne un supra buteur? tout le monde le disait que ce serait un miracle vu son pedigree .. On peut avoir une surprise avec le temps de jeu et la confiance mais ca restera une surprise

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Pour finalement le siffler comme d'hab...

Brest-PSG : 10 minutes pour siffler un penalty, vive la VAR !

Évidente ? Vous forcez parce que c'est le PSG ?

Marseille s'enflamme, l'OM reçoit un avertissement

je t'ai deja tout expliqué la derniere fois!

Marion Bartoli sur la bataille OM-PSG : « Il se passe quelque chose »

Aussi nulle en analyse de foot qu'en pratique au tennis....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
O. Marseille
18860221714
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Lorient
882241219-7
15
Auxerre
78215712-5
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading