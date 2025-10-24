Ita : Le Milan AC évite une grosse humiliation

17 matchs sans victoire pour Lille.
ça comprend les politiques, le president de la Fifa, des villas, tous frais payés. et un club de foot pour faire joli.
Un Parisien quand il parle de foot, c est qu il parle de l OM RIRES
c est qui Pierre Sage?
Et le record dans ce domaine est détenu par le Losc
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|14
|17
|-3
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|9
|9
|2
|3
|4
|7
|10
|-3
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
😱 | Catastrophe à San Siro, Pise prends l’avantage, Milan se fait surprendre par la LANTERNE ROUGE ! 📲 Rencontre à suivre en direct sur DAZN ! 🇮🇹🏆 👉 bit.ly/4mtV7NX #MilanPisa