OL : Nuamah fait une sacrée confidence sur un coéquipier

Tu pourrais en faire de même !! Si Melon d'Or n'est pas capable de faire les efforts de sérieux pour gagner des trophées avec son "club de cœur" il ne les fera nulle part ailleurs. S'il continue sur cette trajectoire, on connaît déjà la fin de l'histoire. Un vrai exemple pour lui serait Harry Kane qui actuellement est tellement au-dessus.
Ce n'est pas que le PSG ne veuille pas l'avoir. C'est plutôt parce que Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^
Tu ne te trompes jamais toi ? Et encore... tu ne sais pas que dans certains départements... il y a des phrases que tu ne prononceras jamais. Mais bon... je ne peux pas de l'expliquer au vu de ton QI. ^^ En attendant... tu ne parles pas de football. Ce qui est très très con de ta part.
5) Prolonger au Bayern, et signer à Madrid
Je ne vois pas en quoi ça terroriserait qui que ce soit. Le parc à été l'histoire du PSG, mais un stade de 70 000 places est le futur. Alors que ce soit à Paris ou Poissy ça me va. Massy c'est pas l'origine du club qui est un club de l'ouest de Paris dans ses racines
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
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|6
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|2
|0
|3
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|12
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
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|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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