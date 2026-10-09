OL : Nuamah fait une sacrée confidence sur un coéquipier

OL : Nuamah fait une sacrée confidence sur un coéquipier

OL
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
L'Olympique Lyonnais reprend le chemin de la Ligue 1 ce vendredi soir avec un déplacement à Lens. L'occasion pour Loïs Openda de retrouver son ancien club. A l'OL, l'attaquant belge fait clairement l'unanimité.
Prêté par la Juventus à l'Olympique Lyonnais, Loïs Openda est l'un des plus beaux coups du mercato estival en Ligue 1. Ce dernier n'a pas mis longtemps à s'adapter à son nouveau club qu'à priori il quittera en fin de saison, aucune option d'achat n'ayant été prévue dans cette opération. Ce vendredi, le joueur belge va vivre un drôle de moment puisqu'il va revenir au Stade Bollaert, là où sa carrière a pris son envol après seulement une saison. Mais si du côté des supporters lensois, Loïs Openda ne s'est pas fait que des amis, à Lyon, le natif de Liège s'est mis tout le monde dans la poche, et notamment ses coéquipiers. Avant le déplacement de l'OL à Lens ce vendredi (20h45 sur Ligue 1+), Ernest Nuamah a dit tout le bien qu'il pensait de son compère de l'attaque lyonnaise.

Openda c'est que du bonheur

L'international ghanéen ne le cache pas, il sait qu'il peut compter sur Loïs Openda, et c'est une chance dont il est conscient. « Loïs Openda est un très bon joueur qui fait beaucoup d’efforts et je l’aime beaucoup. C’est quelqu'un de fiable sur lequel on peut compter et il contribue énormément offensivement à l’équipe. C’est facile de jouer avec lui, il a énormément d’expérience. Pour moi c’est très naturel de jouer avec lui, c’est plus facile de trouver Loïs quand on est resserré. C’est une combinaison naturelle, même si je peux aussi attaquer en profondeur », a confié Ernest Nuamah, qui est désormais pleinement de retour à l'Olympique Lyonnais après une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant très longtemps. Un souvenir qu'il a déjà effacé.
« La blessure est derrière moi. C’était difficile mais c’est terminé et je me concentre sur la saison. Je suis de retour et je fais de mon mieux pour soutenir l’équipe. Bien sûr, j’avais des appréhensions au début après une telle blessure. Cela prend du temps mais je suis sorti de cette zone et je suis libre dans ma tête », a reconnu l'attaquant lyonnais.

Lire aussi

OL : Le calendrier est contre Lyon, Fonseca le prouveOL : Le calendrier est contre Lyon, Fonseca le prouve
Articles Recommandés
Mateta France
Equipe de France

Zidane reçoit un CV venu de Premier League

Le Psg Dit Clairement Non A Michael Olise
PSG

Le PSG dit clairement non à Michael Olise

Om Paixao Donne Les Conditions De Son Depart
OM

OM : Paixao donne les conditions de son départ

Mbappe Imite Hazard Le Real Va Sevir
Kylian Mbappé

Mbappé imite Hazard, le Real va sévir

Fil Info

Zidane reçoit un CV venu de Premier League
Le PSG dit clairement non à Michael Olise
OM : Paixao donne les conditions de son départ
Mbappé imite Hazard, le Real va sévir
Infantino réélu président de la FIFA, le cauchemar continue
EdF : Aurélien Tchouaméni lâche Didier Deschamps
PSG : Adieu le Parc, la confidence qui terrorise les supporters
La Ligue des Champions diffusée gratuitement, Canal+ frappe fort
OM : Höjbjerg, c'est plus grave que prévu

Derniers commentaires

Mbappé imite Hazard, le Real va sévir

Tu pourrais en faire de même !! Si Melon d'Or n'est pas capable de faire les efforts de sérieux pour gagner des trophées avec son "club de cœur" il ne les fera nulle part ailleurs. S'il continue sur cette trajectoire, on connaît déjà la fin de l'histoire. Un vrai exemple pour lui serait Harry Kane qui actuellement est tellement au-dessus.

Le PSG dit clairement non à Michael Olise

Ce n'est pas que le PSG ne veuille pas l'avoir. C'est plutôt parce que Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^

OM : Bruno Genesio craque sous la pression

Tu ne te trompes jamais toi ? Et encore... tu ne sais pas que dans certains départements... il y a des phrases que tu ne prononceras jamais. Mais bon... je ne peux pas de l'expliquer au vu de ton QI. ^^ En attendant... tu ne parles pas de football. Ce qui est très très con de ta part.

Le PSG dit clairement non à Michael Olise

5) Prolonger au Bayern, et signer à Madrid

PSG : Adieu le Parc, la confidence qui terrorise les supporters

Je ne vois pas en quoi ça terroriserait qui que ce soit. Le parc à été l'histoire du PSG, mais un stade de 70 000 places est le futur. Alors que ce soit à Paris ou Poissy ça me va. Massy c'est pas l'origine du club qui est un club de l'ouest de Paris dans ses racines

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading