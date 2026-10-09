OL : Nuamah fait une sacrée confidence sur un coéquipier

L'Olympique Lyonnais reprend le chemin de la Ligue 1 ce vendredi soir avec un déplacement à Lens. L'occasion pour Loïs Openda de retrouver son ancien club. A l'OL, l'attaquant belge fait clairement l'unanimité.

Prêté par la Juventus à l'Olympique Lyonnais, Loïs Openda est l'un des plus beaux coups du mercato estival en Ligue 1. Ce dernier n'a pas mis longtemps à s'adapter à son nouveau club qu'à priori il quittera en fin de saison, aucune option d'achat n'ayant été prévue dans cette opération. Ce vendredi, le joueur belge va vivre un drôle de moment puisqu'il va revenir au Stade Bollaert, là où sa carrière a pris son envol après seulement une saison. Mais si du côté des supporters lensois, Loïs Openda ne s'est pas fait que des amis, à Lyon, le natif de Liège s'est mis tout le monde dans la poche, et notamment ses coéquipiers. Avant le déplacement de l'OL à Lens ce vendredi (20h45 sur Ligue 1+) , Ernest Nuamah a dit tout le bien qu'il pensait de son compère de l'attaque lyonnaise.

Openda c'est que du bonheur

L'international ghanéen ne le cache pas, il sait qu'il peut compter sur Loïs Openda, et c'est une chance dont il est conscient. « Loïs Openda est un très bon joueur qui fait beaucoup d’efforts et je l’aime beaucoup. C’est quelqu'un de fiable sur lequel on peut compter et il contribue énormément offensivement à l’équipe. C’est facile de jouer avec lui, il a énormément d’expérience. Pour moi c’est très naturel de jouer avec lui, c’est plus facile de trouver Loïs quand on est resserré. C’est une combinaison naturelle, même si je peux aussi attaquer en profondeur », a confié Ernest Nuamah, qui est désormais pleinement de retour à l'Olympique Lyonnais après une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant très longtemps. Un souvenir qu'il a déjà effacé.

« La blessure est derrière moi. C’était difficile mais c’est terminé et je me concentre sur la saison. Je suis de retour et je fais de mon mieux pour soutenir l’équipe. Bien sûr, j’avais des appréhensions au début après une telle blessure. Cela prend du temps mais je suis sorti de cette zone et je suis libre dans ma tête », a reconnu l'attaquant lyonnais.