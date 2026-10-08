OL : Le calendrier est contre Lyon, Fonseca le prouve

OL : Le calendrier est contre Lyon, Fonseca le prouve

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parClaude Dautel
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L'Olympique Lyonnais retrouve dès ce vendredi le chemin de la Ligue 1 avec un déplacement à Lens. L'entraîneur de Lyon admet qu'il aurait aimé avoir un jour ou deux de plus pour remettre son effectif dans le bon sens après la trêve internationale.
Après une longue pause accordée aux équipes nationales, le championnat de France va reprendre ses droits. Et pour relancer la saison, la LFP a donc programmé un classique de la Ligue 1, puisque l'OL se déplace à Bollaert vendredi soir. Du côté de l'Olympique Lyonnais, qui compte de nombreux internationaux, Paulo Fonseca ne le cache pas, il n'est pas simple de remettre en place un groupe avec si peu de temps, puisqu'il n'aura réussi à travailler qu'une journée avec la totalité des joueurs. Cependant, l'entraîneur rhodanien pense que son vestiaire vit très bien et que cela va permettre de faire face à l'échéance lensoise sans être trop impacté par cette pause de deux semaines.
Nous n'avons eu qu'un jour pour travailler avant le match à Lens
- Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
A la veille du déplacement à Bollaert, Paulo Fonseca a donc évoqué ce souci de calendrier. « Le plus difficile est de retrouver la cohésion après autant de temps séparé. Nous n’avons eu qu’un jour pour travailler avec tout le monde mais mon groupe est motivé et content. C’est le principal. La trêve nous a permis de faire un bilan sur notre début de saison et avons beaucoup analysé la suite des échéances », a toutefois relativisé le technicien portugais, qui concède ne pas trop savoir à quoi s'attendre puisque de son côté le RC Lens a viré Dino Topmöller, son entraîneur.
« C’est difficile de prévoir ce que sera le Lens, avec leur changement récent d'entraîneur. Ils ont une façon de jouer très spécifique et nous avons seulement leur match face à Monaco pour pouvoir travailler. Nous avons bien analysé et nous serons prêts. Nous sommes une équipe d’initiative et si le RC Lens nous permet d’avoir le ballon, nous serons une équipe offensive. Nous devons être préparés pour toutes les situations mais nous ne changerons pas notre manière de jouer, quel que soit l’adversaire », prévient Paulo Fonseca.
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Moati ne connaît rien au foot... Cr7 jouait bien à gauche ?? Et pourtant il en a planté des buts ? Ensuite Dautel renseignez vous avant d'écrire le match retour contre la Turquie se jouera à Bordeaux... On a vraiment que des journalistes à deux balles en France... Pfff...

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Je ne vois pas l'OL s'imposer à Lens. Un match nul serait un très bon résultat.

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