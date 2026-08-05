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OM-Al Shahania : Les compos (17h30 sur Ligue1+ et Twitch)

OM05 août , 16:39
parCorentin Facy
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Match amical
17h30 sur Ligue1+ et Twitch
La compo de l'OM : De Lange, Bezahaf, Koum, Balerdi, Emerson, Nnadi, Hojbjerg, A.Gomes, Abdallah, Paixao, Maupay
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Diomandé au Real, c'est beaucoup plus que 120 ME

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

tu es un menteur bub double d'une mauvaise foi incommensurable... Votre rouge est à la 20eme minute et le leur au match aller a la 55 eme....

Real : Fin des négociations, Vinicius en route pour Arsenal

Tiens... le PSG doit bien se frotter les mains... mais ça... c'était prévisible. ^^

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?

EdF : Didier Deschamps abattu par le flot de critiques

Ben si... on se qualifie pas, on se retrouvera avec l'OM en Europa League. ^^ Mais bon... nous n'en sommes pas là... et l'OM va bien manger (encore) cette saison. Mdr

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

@bub Et tu oublies de dire, qu'on n'avait pas vraiment d'attaquants aussi contre Vigo.

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