OM-Al Shahania : Les compos (17h30 sur Ligue1+ et Twitch)

OL : Paulo Fonseca sur un siège éjectable

rien a voir, a l'aller ils perdent un attaquant à 25min de la fin,mène 1-0, ils ne sont pas dans l'obligation de marquer. Au retout on joue 75 minutes à 10 et on est dans l'obligation de marquer. c'est plus facile de defendre à 1 de moins que d'attaquer à 1 de moins, tu comprends ?