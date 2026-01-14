OL : Noah Nartey à Lyon, son frère fait tout capoter !

Priorité de l’OL pour renforcer son milieu de terrain cet hiver, Noah Nartey n’est pas si simple à faire venir. L’entourage du joueur est notamment en cause et contribue à ralentir les négociations.

D’abord intéressé par Himad Abdelli pour renforcer son milieu de terrain durant ce mois de janvier, l’Olympique Lyonnais a abandonné la piste menant à l’international algérien. Ce dernier a donné son accord à l’Olympique de Marseille et attend que son transfert se décante. De leur côté, les Gones ont activé la piste Noah Nartey, en fin de contrat en juin prochain à Brondby. Le milieu de terrain de 23 ans a d’ores et déjà refusé l’offre de prolongation du club danois et partira donc au plus tard à la fin de la saison. Noah Nartey espère toutefois avoir l’occasion de partir dès cet hiver d’autant que l’OL lui fait les yeux doux.

« Dans les airs, j’apporte une précision car quand on se trompe, faut aussi le dire et l’assumer… Le frère du joueur casse les pieds à Brondby… et cette lenteur crispe le board lyonnais qui veut accélérer rapidement » a publié sur X le spécialiste du Le club rhodanien a envoyé une première offre à 5,5 millions d’euros tandis que Brondby réclame 7 millions d’euros pour vendre son joueur. Tout pourrait se décanter rapidement… si l’entourage de Noah Nartey y met du sien, et ce n’est pas gagné. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le frère de l’international espoirs danois est sérieusement en train d’agacer l’OL. Au point de menacer la bonne conclusion de ce transfert ?a publié sur X le spécialiste du mercato

Le frère de Noah Nartey crispe l'OL et Brondby

Autrement dit, les exigences de l’entourage de Noah Nartey, que l’on ne connaît pas dans le détail pour l’instant, sont susceptibles de tout faire capoter. Cela fait en tout cas ralentir les négociations entre toutes les parties pour le plus grand malheur des dirigeants de l’Olympique Lyonnais, qui espéraient être en mesure de conclure l’arrivée du Danois très rapidement. Le transfert est plus long que prévu à se conclure et la question est maintenant de savoir si une solution sera trouvée d’ici la fin du mois de janvier pour permettre à Noah Nartey de rejoindre la capitale des Gaules.