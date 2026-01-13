ICONSPORT_267315_0087

Noah Nartey à l’OL, la mystérieuse accusation

OL13 janv.
parGuillaume Conte
L'OL n'avance plus dans le dossier Noah Nartey, pour qui les dirigeants étaient très chauds il y a encore une dizaine de jours. La situation s'embourbe et Lille en profite.
Avec des moyens limités, l’Olympique Lyonnais a réussi ses coups l’été dernier, en allant chercher des joueurs comme Tyler Morton, Afonso Moreira ou même Ruben Kluivert qui marque des points ces derniers temps. Renforcés par cette confiance et des moyens financiers un peu moins tendus, les dirigeants lyonnais rêvent de réaliser encore un ou deux beaux coups en plus de la venue d’Endrick du Real Madrid.

Lille se réveille soudainement, c'est louche

Le milieu danois Noah Nartey est ciblé, mais l’OL peine à avancer dans ce dossier. Pourtant, son club de Brondby a reconnu que, faute de prolongation, son joueur était autorisé à quitter le club en cas de belle offre. Après une première tentative à 5,5 ME avec des bonus, Lyon n’est pas encore repassé à l’attaque pour atteindre les 9 ME espérés par le club de Copenhague. Selon Mohamed Toubache-Ter, qui suit de près le dossier, il y a un élément qui pose problème. « Une personne dans le dossier est en train de crisper à juste titre le board lyonnais… » a lancé l’insider, avant de souligner que Lille s’était réveillé dans ce dossier.
Un sous-entendu qui pourrait bien désigner les révélations jugées un peu trop précises du journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OL Hugo Guillemet, qui sort souvent les bonnes informations sur les intentions des dirigeants lyonnais. Cela avait été le cas avec Himad Abdelli, qui a finalement rejoint l’OM, même si les dirigeants marseillais n’ont probablement pas eu besoin de lire L’Equipe pour s’intéresser à un joueur qui marche bien en Ligue 1 et qui arrivait en fin de contrat.
La situation se tend et semble en tout cas échapper à l’OL sur le dossier Noah Nartey. Le réveil lillois sera-t-il suffisant pour changer la donne, alors que les recruteurs lyonnais sont persuadés du très gros potentiel du jeune danois, mais pas au point d’entrer dans un jeu dangereux de la surenchère.

Loading