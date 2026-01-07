OL : Nartey à un pas de Lyon, il manque 2 millions d'euros

L’OL avance dans le dossier Noah Nartey, le milieu de terrain danois de 20 ans évoluant à Brondby. A tel point qu’un accord paraît de plus en plus probable d’ici la fin du mois de janvier entre les deux clubs.

Après avoir frappé un premier gros coup sur le marché des transferts avec la signature d’Endrick, prêté par le Real Madrid, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais avancent sur les autres postes pour renforcer l’effectif à la disposition de Paulo Fonseca. Les pistes se multiplient en défense centrale (Noham Kamara, El Chadaille Bitshiabu) tandis qu’au milieu de terrain, le board de l’OL semble avoir trouvé le joueur idéal. Il s’agit de Noah Nartey, titulaire indiscutable à Brondby au Danemark depuis le début de la saison. Le joueur de 20 ans, sous contrat avec son club jusqu’en juin 2027, fait l’objet d’intenses discussions.

Noah Nartey à l'OL, c'est imminent ?

Et alors que cette piste pouvait paraître onéreuse et trop complexe pour l’OL au départ, il semblerait qu’une bonne surprise ne soit finalement pas à exclure. Pour l’insider Mohamed Toubache-Ter, la tendance est clairement à un transfert de Noah Nartey à l’Olympique Lyonnais d’ici la fin du mois de janvier puisque les positions des deux clubs se sont grandement rapprochées. « Piste révélée via @hugoguillemet & @Tanziloic : Noah Nartey dans le viseur de Lyon. En mesure de dire que Lyon a fait une offre de 5,5M€ + bonus à Brondby. Le club danois en désire 7 + bonus » a publié sur X l’insider, toujours très bien informé et qui croit savoir qu’il y a actuellement 1,5 millions d’écart entre l’offre de l’OL et la demande de Brondby.

Un écart qui va certainement grimper à 2 millions d’euros avec les bonus, mais qui prouve que Noah Nartey est finalement tout proche de l’Olympique Lyonnais. La presse danoise rapporte de son côté que Nartey est catégorique sur le fait de ne pas vouloir prolonger avec Brondby. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien, qui cherche à se renforcer dans un secteur de jeu où l’avenir de Tanner Tessmann est incertain en janvier tandis que Tyler Morton sera lui très courtisé l’été prochain. De nouveau, la cellule de recrutement pilotée par Matthieu Louis-Jean est sur le point de prouver qu’elle travaille très bien malgré des moyens financiers limités. On parle ici d’un grand espoir du football danois, qui compte déjà 10 sélections avec les espoirs et une expérience notable en Europe avec 10 matchs de Conférence League au compteur.