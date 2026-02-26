OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout

Le départ de Roberto De Zerbi ne fait pas que des malheureux à l’OM, où certains joueurs peuvent ressentir une certaine forme de soulagement. Habib Beye a désormais la mission de remettre les têtes à l’endroit.

Malgré des résultats globalement satisfaisants depuis son arrivée au club il y a un an et demi, Roberto De Zerbi n’a pas résisté au début d’année 2026 catastrophique de son équipe. L’Olympique de Marseille et l’entraîneur italien se sont séparés à la suite de l’humiliation subie face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes 5-0. La succession a mis une semaine à se concrétiser mais c’est désormais à Habib Beye que revient la mission de placer l’OM dans le top 3 en Ligue 1 et de remporter la Coupe de France.

Le départ de De Zerbi a-t-il soulagé les joueurs ?

Deux objectifs difficiles mais atteignables pour l’ex-entraîneur du Stade Rennais, en stage avec ses joueurs à Marbella avant la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche. Pour le consultant Jean-Charles de Bono, la mission n°1 du nouvel entraîneur olympien est de soigner les têtes après le passage de Roberto De Zerbi. Car les joueurs sont marqués après avoir subi les humeurs du volcanique entraîneur italien selon le consultant de Football Club de Marseille.

« Beye doit donner de la joie à ses joueurs. Un joueur sans joie, s’il vient à l’entraînement le matin et qu’il n’est pas joyeux, tu ne tireras jamais la qualité maximum du joueur. Beye doit leur donner cette confiance, il doit aimer ses joueurs. De Zerbi, je ne dis pas qu’il n’aimait pas les joueurs. Mais je pense que beaucoup de joueurs n’étaient plus derrière lui car il étaient traumatisés. A la fin, il en a jeté pas mal en pâture en conférence de presse » analyse Jean-Charles de Bono avant de conclure.

« Habib Beye a un discours différent, il a la psychologie. On ne sait pas comment ça va se passer, mais Beye prend un vrai risque en venant à l’OM mais il en est conscient » a estimé l’ancien joueur phocéen sur la chaîne YouTube de FC Marseille. Un avis que tous les supporters ne partageront pas forcément alors que le départ de Roberto De Zerbi a énormément divisé en Provence. Quoi qu’il en soit, c’est désormais à Habib Beye de remettre tout le monde dans le droit chemin. Le technicien de 48 ans n’a de toute façon pas d’autres choix, lui qui sait que son avenir à Marseille à long terme dépend des objectifs qu’il parviendra à atteindre sur cette deuxième partie de saison.