OM : De Zerbi a traumatisé les joueurs, il déballe tout

OM26 févr. , 9:20
parCorentin Facy
Le départ de Roberto De Zerbi ne fait pas que des malheureux à l’OM, où certains joueurs peuvent ressentir une certaine forme de soulagement. Habib Beye a désormais la mission de remettre les têtes à l’endroit.
Malgré des résultats globalement satisfaisants depuis son arrivée au club il y a un an et demi, Roberto De Zerbi n’a pas résisté au début d’année 2026 catastrophique de son équipe. L’Olympique de Marseille et l’entraîneur italien se sont séparés à la suite de l’humiliation subie face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes 5-0. La succession a mis une semaine à se concrétiser mais c’est désormais à Habib Beye que revient la mission de placer l’OM dans le top 3 en Ligue 1 et de remporter la Coupe de France.

Le départ de De Zerbi a-t-il soulagé les joueurs ?

Deux objectifs difficiles mais atteignables pour l’ex-entraîneur du Stade Rennais, en stage avec ses joueurs à Marbella avant la réception de l’Olympique Lyonnais dimanche. Pour le consultant Jean-Charles de Bono, la mission n°1 du nouvel entraîneur olympien est de soigner les têtes après le passage de Roberto De Zerbi. Car les joueurs sont marqués après avoir subi les humeurs du volcanique entraîneur italien selon le consultant de Football Club de Marseille.
« Beye doit donner de la joie à ses joueurs. Un joueur sans joie, s’il vient à l’entraînement le matin et qu’il n’est pas joyeux, tu ne tireras jamais la qualité maximum du joueur. Beye doit leur donner cette confiance, il doit aimer ses joueurs. De Zerbi, je ne dis pas qu’il n’aimait pas les joueurs. Mais je pense que beaucoup de joueurs n’étaient plus derrière lui car il étaient traumatisés. A la fin, il en a jeté pas mal en pâture en conférence de presse » analyse Jean-Charles de Bono avant de conclure.

« Habib Beye a un discours différent, il a la psychologie. On ne sait pas comment ça va se passer, mais Beye prend un vrai risque en venant à l’OM mais il en est conscient » a estimé l’ancien joueur phocéen sur la chaîne YouTube de FC Marseille. Un avis que tous les supporters ne partageront pas forcément alors que le départ de Roberto De Zerbi a énormément divisé en Provence. Quoi qu’il en soit, c’est désormais à Habib Beye de remettre tout le monde dans le droit chemin. Le technicien de 48 ans n’a de toute façon pas d’autres choix, lui qui sait que son avenir à Marseille à long terme dépend des objectifs qu’il parviendra à atteindre sur cette deuxième partie de saison.
Derniers commentaires

Monaco révolté par l'arbitrage pro-PSG en Europe

Incroyable de montrer l image, ou Coulibaly percute Hakimi sans toucher le ballon et derrière d avoir le toupet de dire qu il n y pas faute, sans compter que le joueur ne prend pas rouge mais un deuxieme jaune, donc si il est trop stupide, le PSG n y peut rien

OL : Racisme au Groupama Stadium, Aulas nie en bloc

Quel naufrage.

Les trois gros problèmes du PSG

Ben oui, on sait quand le PSG gagne, c est les autres equipes qui sont nulles ...^^ LDC tellement au rabais que ton equipe est la première equipe Française a ne pas sortir des matchs de poule !!!

Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé

Tout dépendra du classement final de toute façon. T'attire pas aussi facilement un joueur en fonction de si tu as la C1 ou non. Pour l'instant du prochain mercato je m'en contrefout. Je me doute que ca bosse déjà dessus, mais je m'en tape.

Les trois gros problèmes du PSG

surtout que comme l annee derniere, aucune grosse equipe ne fonctionne cette année..... y a aucun monstre, aucune machine. certainement Arsenal, comme l annee derniere, mais si l infirmerie se remplit, c est fini aussi. comme l annee derniere.... Pas de grand Barca, Real, City Bayern pas mal, mais loin de ses standards. bref. encore une au rabais. Le PSG atoutes ses chances

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

