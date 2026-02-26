OL : Il rêve de l'Angleterre mais jure fidélité à Lyon

Acheté pour 4 millions d’euros au Portugal l’été dernier, Ruben Kluivert est l’une des grosses satisfactions de l’OL cette saison. A tel point que le défenseur néerlandais suscite déjà un vif intérêt en Premier League.

Moqué à ses débuts à l’Olympique Lyonnais après quelques entrées en jeu très délicates, Ruben Kluivert s’est repris de fort belle manière . Le défenseur néerlandais de 24 ans a comblé avec brio les départs de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata à la CAN, s’imposant à présent comme une solution fiable pour Paulo Fonseca dans l’axe de la défense et même sur un côté. Très dominant sur le plan physique, le natif d’Amsterdam n’est pas en reste au niveau de la vitesse et ses qualités techniques sont de plus en plus visibles.

De quoi ravir l’OL, déjà certain de faire une plus-value à l’avenir avec Ruben Kluivert. Cela aurait pu être le cas dès cet hiver puisque le club anglais de Crystal Palace a tenté de recruter l’ancien joueur de Casa Pia. Au vu de la situation financière du club, l’opportunité était belle pour l’Olympique Lyonnais de -déjà- vendre son défenseur et ainsi réaliser une grosse vente. Matthieu Louis-Jean s’est finalement opposé au départ de Ruben Kluivert. Ce que le joueur d’1m87 a apprécié, même s’il rêve de jouer un jour en Premier League comme il l’a fait savoir au Progrès.

Kluivert veut rester 2 ou 3 ans à l'OL

« C’était confus car c’était très tardif (dans le mercato). Je suis heureux d’être ici à Lyon à 100% dans le projet. On est encore en course en Ligue Europa et en Coupe de France, on a beaucoup de matchs à jouer avec un groupe vraiment superbe. Je suis persuadé qu’on peut aller loin dans toutes ces compétitions. Pour ces raisons, je dirai que le club a bien fait de me conserver » analyse-t-il avant de donner son avis sur un possible transfert en Angleterre. analyse-t-il avant de donner son avis sur un possible transfert en Angleterre.

« A titre personnel, je ne peux pas le nier : la Premier League reste un rêve. Mais à choisir, je préfère la manière dont cela s’est passé. Le club a fait le bon choix. J’ai signé 5 ans à Lyon et je me vois rester quand même au moins 2 ou 3 ans. Qu’on veuille me garder ici, cela a été un soulagement et aussi une forme de compliment » se félicite Ruben Kluivert, heureux de progresser et de s’épanouir au fil des mois à Lyon.

Son potentiel départ aurait été un réel coup dur pour Paulo Fonseca, lequel a été patient avec son défenseur néerlandais en lui accordant sa confiance en début de saison malgré des performances en dents de scie. L’hiver dernier, la somme de 30 millions d’euros était déjà évoquée en cas de départ de Kluivert en Angleterre. On peut donc penser que la Premier League reviendra à l’assaut avec de belles offres l’été prochain pour enrôler le défenseur lyonnais.