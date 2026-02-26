Jonathan David à l'OM, le dossier est relancé

Jonathan David a quitté la Ligue 1 l'été dernier mais son ombre plane toujours. Le Canadien manque à Lille et il reste une plaie béante pour l'OM après l'échec d'un transfert sur la Canebière. Les Phocéens auront une seconde chance l'été prochain.

Pas facile pour un joueur de faire le bon choix au mercato quand on a connu le même club pendant 5 ans. Après le LOSC, Jonathan David a sans doute visé trop haut en rejoignant la Juventus l'été dernier. L'attaquant canadien peine à s'imposer chez les Bianconeri. Auteur de 7 buts toutes compétitions confondues, il paraît un peu juste pour une formation qui veut retrouver les sommets nationaux et européens. Après seulement une saison passée à Turin, David est déjà annoncé sur le départ au prochain mercato estival.

David à l'OM, ça va coûter cher

Prétendant sérieux de l'attaquant canadien ces dernières années, l'Olympique de Marseille est annoncé sur les rangs par le site italien Blasting News. La direction olympienne n'est pas rancunière et a digéré les nombreux refus de l'ancien lillois au mercato. Il faut dire que la Juventus ouvre la porte à une vente et que l'OM serait un beau rebond pour Jonathan David. Reste à se mettre d'accord sur le prix et c'est une toute autre histoire pour les Phocéens.

La Vieille Dame attend entre 35 et 40 millions d'euros pour valider un départ du Canadien. Une somme très élevée pour Marseille alors qu'un plan d'austérité pourrait débuter dans la foulée du départ de Pablo Longoria. Fort heureusement, le plan B de l'OM se trouve aussi à la Juventus. Les Phocéens s'intéressent à Lois Openda. En échec à Turin, le Belge passé par Lens sera sans doute plus abordable financièrement que son compère. A l'instar du Canadien, les Bianconeri sont ouverts à une vente d'Openda.