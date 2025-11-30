OL-Nantes : La compo qui terrorise les supporters

Le 11 de départ de l'OL face à Nantes a le don de mettre sur les nerfs les supporters lyonnais avant le match face à Nantes.

Les leaders du classement ont marqué le pas ce week-end, et l’Olympique Lyonnais , fort de sa récente victoire convaincante contre Tel-Aviv, a l’occasion de se relancer en recevant une équipe du FC Nantes bien malade et au bord de la crise. Mais pour cette rencontre, et la dernière qu’il ne vivra pas sur le banc de touche avant son retour de suspension, Paulo Fonseca a fait avec ce qu’il a pu. Il va ainsi présenter une composition d’équipe totalement inédite et qui a le don de faire très peur aux supporters lyonnais.

En défense et en attaque, ça sera vraiment du bricolage et avant le coup d’envoi, les suiveurs du club rhodanien ont un léger malaise. Il faut dire que Hans Hateboer aura sa chance malgré ses rares sorties peu évidentes. Cela va encore bricoler en défense entre Tessmann et Tagliafico notamment, et sur le plan offensif, un De Carvalho peut convaincant est aligné d’entrée de jeu.

Cela avait été l’un des rares lyonnais à ne pas être très convaincant dans la large victoire face au Maccabi cette semaine, mais le jeune portugais est visiblement très apprécié par son entraineur et compatriote. La confiance n’est donc pas forcément au rendez-vous chez les fans lyonnais avant ce match, même si la méfiance était aussi de mise avant le match de Coupe d’Europe de jeudi, et cela n’avait pas empêché une régalade.

« Bon, faites nous mentir, car la compo fait peur », « Hateboer et De Carvalho, on veut relancer Nantes ? », « Pourquoi on joue à 9 contre 11 », « c’est quoi le but, de faire match nul 0-0 », « Ne nous fait pas trop honte ce soir », « Bien joué à Nantes pour la victoire », « Comment Hateboer peut toujours être titulaire », ont pesté les fans lyonnais avant le coup d'envoi de la rencontre.