OL-Nantes : La compo qui terrorise les supporters

OL30 nov. , 20:03
parGuillaume Conte
Le 11 de départ de l'OL face à Nantes a le don de mettre sur les nerfs les supporters lyonnais avant le match face à Nantes.
Les leaders du classement ont marqué le pas ce week-end, et l’Olympique Lyonnais, fort de sa récente victoire convaincante contre Tel-Aviv, a l’occasion de se relancer en recevant une équipe du FC Nantes bien malade et au bord de la crise. Mais pour cette rencontre, et la dernière qu’il ne vivra pas sur le banc de touche avant son retour de suspension, Paulo Fonseca a fait avec ce qu’il a pu. Il va ainsi présenter une composition d’équipe totalement inédite et qui a le don de faire très peur aux supporters lyonnais.
En défense et en attaque, ça sera vraiment du bricolage et avant le coup d’envoi, les suiveurs du club rhodanien ont un léger malaise. Il faut dire que Hans Hateboer aura sa chance malgré ses rares sorties peu évidentes. Cela va encore bricoler en défense entre Tessmann et Tagliafico notamment, et sur le plan offensif, un De Carvalho peut convaincant est aligné d’entrée de jeu.
Cela avait été l’un des rares lyonnais à ne pas être très convaincant dans la large victoire face au Maccabi cette semaine, mais le jeune portugais est visiblement très apprécié par son entraineur et compatriote. La confiance n’est donc pas forcément au rendez-vous chez les fans lyonnais avant ce match, même si la méfiance était aussi de mise avant le match de Coupe d’Europe de jeudi, et cela n’avait pas empêché une régalade.
« Bon, faites nous mentir, car la compo fait peur », « Hateboer et De Carvalho, on veut relancer Nantes ? », « Pourquoi on joue à 9 contre 11 », « c’est quoi le but, de faire match nul 0-0 », « Ne nous fait pas trop honte ce soir », « Bien joué à Nantes pour la victoire », « Comment Hateboer peut toujours être titulaire », ont pesté les fans lyonnais avant le coup d'envoi de la rencontre. 

Ligue 1

30 novembre 2025 à 20:45
Olympique Lyonnais
0
0
Nantes
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton rouge
43
J. Mwanga
NantesNantes
VAR
42
J. Mwanga
NantesNantes
VAR
40
J. Mwanga
NantesNantes
Carton jaune
22
T. Tati
NantesNantes
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221471625196
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11132561219-7
18
Auxerre
914239820-12

