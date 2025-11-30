ICONSPORT_278616_0001

OL - FC Nantes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ligue 130 nov. , 19:46
parGuillaume Conte
13
OL : Greif - Hateboer, Niakhaté, Tagliafico, Abner - Morton, Tessmann, Tolisso - Sulc, De Carvalho, Satriano
Nantes : Lopes - Amian, Awaziem, Tati, Cozza - Kwon, Mwanga, Lepenant, Lahdo - Abline, El Arabi
13
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
Monaco
231472526251
7
Strasbourg
221471625196
8
O. Lyonnais
211363418153
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11132561219-7
18
Auxerre
914239820-12

