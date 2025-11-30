OL - FC Nantes : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Oui mais elles viendront bientôt te coucher papy patience prends tes médocs
Toujours aussi idiot à ce que je vois.
Toi TG
1ere mi-temps degueu
Encore en attardé qui ne sait pas comment occuper son dimanche soir
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|31
|14
|10
|1
|3
|24
|12
|12
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|26
|14
|8
|2
|4
|28
|17
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑒 𝑏𝑙𝑎𝑠𝑜𝑛 🦁 #OLFCN
﹅ Le XI de départ face à Lyon. #OnEstNantes