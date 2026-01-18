OL : Mix entre Benzema, Nilmar et Fred, Endrick est validé

Ancienne gloire de l'Olympique Lyonnais, Cris a livré son ressenti sur l'arrivée d'Endrick et sur ce qu'il peut apporter à son ex-club. Pour lui, l'attaquant prêté par le Real Madrid est un mix entre Benzema, Fred et Nilmar.

Ce serait mentir de dire que l' Olympique Lyonnais n'a pas frappé un très gros coup en s'offrant Endrick. Laissé sur la touche au Real Madrid par Xabi Alonso lors de la première moitié de la saison, l'attaquant brésilien a trouvé entre Rhône et Saône un échappatoir idéal pour retrouver de la confiance, des sensations et des raisons de croire qu'il peut participer à la Coupe du monde 2026 avec la Seleçao. Buteur dès son premier match avec le maillot lyonnais, lors du déplacement à Lille dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France, Endrick n'a pas mis bien longtemps à se faire remarquer.

En attendant son baptême du feu au Groupama Stadium, le prodige auriverde a reçu les louanges de son compatriote Cris, lui aussi passé par l'OL à une époque où il n'était même pas né. L'ancien défenseur central lyonnais voit même en lui un parfait mélange entre trois attaquants lyonnais de légende.

Endrick, l'attaquant parfait

« Il va connaître des émotions, un peu d’excitation pour sa première au stade, mais il a du vécu malgré son jeune âge. Il a joué au Real Madrid, connaît le football européen, il a déjà porté le maillot de l’OL à l’extérieur et connaît bien tous ses coéquipiers. Sur mon premier ballon, j’avais entendu tout le bruit venu des tribunes, et ça m’avait surpris. Juninho m’avait dit que c’était pour me souhaiter la bienvenue. Je l’avais bien suivi quand il jouait à Palmeiras, c’est un attaquant qui aime le duel et frapper de loin. Il demande aussi le ballon en profondeur, et peut être individualiste quand il va vers le but, et ça peut être un point fort. Il me fait penser à Karim Benzema à ses débuts avec nous. Sa petite taille ne l’empêche pas non plus d’utiliser son jeu de tête. Il est mix de Fred et Nilmar si l’on repense aux attaquants brésiliens du club », estime Cris au sujet d'Endrick dans des propos relayés par Le Progrès. En attendant, il aura tout le temps de montrer qu'il n'a pas été recruté contre 60 millions d'euros par le Real Madrid, il y a un an et demi, pour rien.