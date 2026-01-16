ICONSPORT_274636_0163
Martin Satriano

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

OL16 janv. , 14:20
parEric Bethsy
6
Absent à l’entraînement ce vendredi matin, Martin Satriano va bien quitter l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur Paulo Fonseca a confirmé le départ de l’attaquant uruguayen en Espagne à cause de la nouvelle hiérarchie en pointe. « Martin est à Getafe, a annoncé le Portugais en conférence de presse. Vous avez tous vu ce qu’il se dit sur lui. Avec l’arrivée d’Endrick, il aurait eu moins d’opportunités. Cette option convient au joueur, mais aussi au club. » L'OL va donc anticiper la levée de l’option d’achat (5 M€) auprès de Lens, avant d’acter la sortie de l’ancien Brestois dans la même formule.
6
Articles Recommandés
ICONSPORT_280464_0008
Mercato

Ter Stegen, le départ surprise du Barça

ICONSPORT_282155_0011
Paris FC

Le Paris FC mise tout sur Edin Dzeko

ICONSPORT_279541_0062 (1)
OM

Mercato : Le taulier de l'OM prend enfin la parole

bordeaux un joueur refuse de signer a cause de gerard lopez iconsport 157711 0392 395838
Bordeaux

Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO

Fil Info

16 janv. , 16:21
Ter Stegen, le départ surprise du Barça
16 janv. , 16:20
Le Paris FC mise tout sur Edin Dzeko
16 janv. , 16:00
Mercato : Le taulier de l'OM prend enfin la parole
16 janv. , 15:30
Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO
16 janv. , 15:00
OM : De Zerbi à Manchester United, ça devient sérieux
16 janv. , 14:40
2026-2027 sera dramatique, le Rennes de Pinault lance l’alerte
16 janv. , 14:00
Aucune réaction, le PSG déçoit Ibrahima Konaté
16 janv. , 13:40
OM : Longoria refuse deux offres pour un indésirable

Derniers commentaires

Real Madrid : La rumeur qui va faire dégoupiller le PSG

Ptdr jamais il ira au real ....

Clash à Bordeaux, Lizarazu met Gérard Lopez KO

Pauvres mecs , répondez à son questionnement et n'essayez pas de fuir la question. Avant son arrivée et le départ de l'ancien propriétaire,il n'y avait personne pour sauver le club . Personne n'a mis un centime ni duga ni lizaruzi . Et là tout le monde l'ouvrent . Ces joueurs étaient content d'avoir encaissé des millions des girondins . Et là,pas un centiypour sauver le club alors bouclée là et faites petit profil ,vous n'êtes pas crédible.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

Ca changera pas grand chose on a pas profiter de sa présence alors son absence en juin ne sera pas une surprise ni une perte sportive et permet au club de déjà se pencher sur ce recrutement pour 2026/2027

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Pour Berne, c'est tout simplement parce que la Loi française interdit les pubs pour les entreprises proposant des placements a risque.

L’OL annonce un départ à cause d'Endrick

même quand il était là on avait pas de 9

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading