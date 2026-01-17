ICONSPORT_281139_0001
Endrick à l’OL, Brest hésite à déclarer forfait

parEric Bethsy
En grande forme, l’Olympique Lyonnais fait peur à son prochain adversaire. Le Stade Brestois craint son déplacement à Lyon, qui plus est après l’arrivée de l’attaquant brésilien Endrick.
La trêve hivernale n’a pas interrompu la bonne dynamique de l’Olympique Lyonnais. Sur leur lancée, les Gones se sont imposés à Monaco (3-1) en Ligue 1 puis à Lille (2-1) en Coupe de France. Ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour les affronter, semble penser Eric Roy. Avant son déplacement au Groupama Stadium dimanche soir, l’entraîneur du Stade Brestois affiche ses craintes, notamment à cause de l’arrivée du Brésilien Endrick.
« Si l'on a prévu quelque chose de particulier pour Endrick ? Non. Se mettre devant lui quand il est à 25 mètres parce qu'il frappe beaucoup, a répondu le coach des Pirates. Après, il va vite, il est bon techniquement, il frappe bien, il a beaucoup de qualités. Heureusement en même temps, parce qu'il a quand même été acheté 50 ou 60 millions d'euros par le Real Madrid, j'imagine qu'il a quand même des qualités. Je pense que tout le monde le connaît, les joueurs aussi. C'est un joueur qui fait peur. A nous de trouver les clés collectivement. » En parlant de collectif, Eric Roy a aussi mis l’accent sur la forme de l’équipe lyonnaise dans son ensemble.
Je ne sais pas si on ne va pas rester là...
- Eric Roy
« C'est l'équipe la plus en forme du championnat avec Lens. C'est une équipe qui est dans une super dynamique et qui montre de belles choses. (…) C'est une équipe qui ne prend pas beaucoup de buts et elle crée beaucoup de situations offensivement. C'est déjà pas mal dans la balance si on ne prend pas beaucoup de buts et qu'on se crée pas mal d'occasions. En plus on prend un joueur qui peut-être validera encore mieux toutes les occasions qu'on se crée. Tout ça fait un combo, a commenté le technicien avant d’ironiser. Je ne sais pas si on ne va pas rester là du coup, maintenant que je viens de réaliser… Il a été réservé l'avion ? Oui ? Merde, on va y aller alors. » Nul doute qu'Eric Roy ne tient pas le même discours dans son vestiaire.
4
Loading