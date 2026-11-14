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Lyon et Saint-Etienne s'associent pour battre l'Espagne

Lyon et Saint-Etienne s'associent pour battre l'Espagne

Foot Europeen
parClaude Dautel
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On ne sait pas encore si l'équipe de France disputera la Final Four de la Ligue des Nations en juin prochain. Mais, la FFF souhaite que notre pays accueille ce tournoi. Pour cela, il faudra passer devant l'Espagne qui désire également organiser ce Final Four.
Adversaires malheureux de l'équipe d'Espagne lors du dernier Mondial, les Bleus se qualifieront pour les quarts de finale de la Ligue des Nations 2027 en cas de victoire dimanche soir à Bordeaux contre la Turquie. La route jusqu'au Final Four, programmé du 7 au 15 juin 2027, est encore longue, mais Zinedine Zidane espère pouvoir gagner un premier titre à cette occasion. Pour l'instant, l'UEFA n'a pas encore désigné le pays hôte de ce Final Four, sachant qu'il y a deux c'est en Allemagne, et plus précisément à Munich et Stuttgart que cette phase finale avait eu lieu. A l'époque, l'équipe de France avait été battue par l'Espagne 5 à 4 après un match totalement fou. Cette fois, avant de se croiser éventuellement sur le terrain, les deux pays s'affrontent pour l'organisation du Final Four.

Sainté et Lyon unis pour le meilleur

L'Espagne souhaite que la Ligue des Nations s'achève au stade Santiago Bernabeu, à Madrid, et au stade José-Zorrilla à Valladolid et va tenter de convaincre l'UEFA que c'est un bon choix. Mais du côté de la France, on compte sur les deux meilleurs ennemis du football français pour faire la différence. En effet, la Fédération Française de Football veut accueillir ce Final Four au stade Geoffroyu-Guichard, à Saint-Étienne, et au Groupama Stadium à Lyon. Ce serait le stade de l'Olympique Lyonnais qui se verrait attribuer l'organisation de la grande finale, et l'éventuelle demi-finale des Bleus, si ces derniers sont qualifiés pour le Final Four de juin prochain.

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Selon L'Equipe, l'UEFA n'a pas l'intention de se précipiter pour désigner le pays hôte car l'instance européenne du football veut que l'équipe nationale du pays désigné participe au Final Four. Sachant que les quarts de finale sont programmés les 25 et 30 mars 2027, l'Espagne et la France peuvent peaufiner leur dossier en espérant ensuite que les joueurs fassent le boulot.
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