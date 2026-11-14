Lens a tout essayé, Pierre Sage a tout refusé

Loin d’être le favori annoncé, Didier Digard a été nommé entraîneur du Racing Club de Lens. Le club artésien, qui étudiait également le profil de Walid Regragui, semblait parti pour récupérer Pierre Sage. Mais le coach limogé par Crystal Palace a refusé l’offre de ses anciens dirigeants.

Le Racing Club de Lens a surpris tout le monde. Vendredi soir, le club de Joseph Oughourlian a annoncé la nomination de Didier Digard. L’ancien entraîneur du Havre vient succéder à Yannick Cahuzac alors qu’il n’était pas présenté comme le favori. On parlait davantage du Franco-Marocain Walid Regragui, actuel consultant de Canal+, et surtout de Pierre Sage.

Malgré leur séparation en mauvais termes cet été, le coach récemment limogé par Crystal Palace semblait disposé à travailler à nouveau avec les dirigeants lensois. Pierre Sage était surtout présenté comme le choix du président et propriétaire. Alors pourquoi Didier Digard ? Depuis l’annonce du Racing Club de Lens, deux versions se contredisent. Il y a tout d’abord celle de Fabrizio Romano. Le célèbre journaliste italien affirme que le technicien passé par l’Olympique Lyonnais a repoussé toutes les approches pour mettre sa carrière en pause. Son objectif ne serait pas de reprendre du service dans l’immédiat. Ce n’est pourtant pas la version donnée par Mohamed Toubache-Ter.

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De son côté, l’insider a appris que le club artésien n’avait tout simplement pas trouvé d’accord financier avec Pierre Sage. Cette explication n’est pas si étonnante dans la mesure où le coach de 47 ans avait multiplié son salaire par quatre en rejoignant les Eagles cet été. Quoi qu’il en soit, le Racing Club de Lens n’est pas parvenu à convaincre celui que l’on désignait comme sa priorité. C’est donc avec Didier Digard que les Sang et Or vont tenter de se relancer après l’échec de Yannick Cahuzac, qui avait lui-même remplacé l’Allemand Dino Toppmöller en tout début de saison.