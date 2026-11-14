Aller au contenu
Pierre Sage quitte Lens
Lens a la réponse de Pierre Sage

Lens a tout essayé, Pierre Sage a tout refusé

Lens
parEric Bethsy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Loin d’être le favori annoncé, Didier Digard a été nommé entraîneur du Racing Club de Lens. Le club artésien, qui étudiait également le profil de Walid Regragui, semblait parti pour récupérer Pierre Sage. Mais le coach limogé par Crystal Palace a refusé l’offre de ses anciens dirigeants.
Le Racing Club de Lens a surpris tout le monde. Vendredi soir, le club de Joseph Oughourlian a annoncé la nomination de Didier Digard. L’ancien entraîneur du Havre vient succéder à Yannick Cahuzac alors qu’il n’était pas présenté comme le favori. On parlait davantage du Franco-Marocain Walid Regragui, actuel consultant de Canal+, et surtout de Pierre Sage.
Malgré leur séparation en mauvais termes cet été, le coach récemment limogé par Crystal Palace semblait disposé à travailler à nouveau avec les dirigeants lensois. Pierre Sage était surtout présenté comme le choix du président et propriétaire. Alors pourquoi Didier Digard ? Depuis l’annonce du Racing Club de Lens, deux versions se contredisent. Il y a tout d’abord celle de Fabrizio Romano. Le célèbre journaliste italien affirme que le technicien passé par l’Olympique Lyonnais a repoussé toutes les approches pour mettre sa carrière en pause. Son objectif ne serait pas de reprendre du service dans l’immédiat. Ce n’est pourtant pas la version donnée par Mohamed Toubache-Ter.

Lire aussi

Officiel : Lens choisit Digard et met les choses au clairOfficiel : Lens choisit Digard et met les choses au clair
De son côté, l’insider a appris que le club artésien n’avait tout simplement pas trouvé d’accord financier avec Pierre Sage. Cette explication n’est pas si étonnante dans la mesure où le coach de 47 ans avait multiplié son salaire par quatre en rejoignant les Eagles cet été. Quoi qu’il en soit, le Racing Club de Lens n’est pas parvenu à convaincre celui que l’on désignait comme sa priorité. C’est donc avec Didier Digard que les Sang et Or vont tenter de se relancer après l’échec de Yannick Cahuzac, qui avait lui-même remplacé l’Allemand Dino Toppmöller en tout début de saison.
Articles Recommandés
France Zidane Est Furieux Des Tetes Vont Tomber
Equipe de France

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber

Psg Safonov A Paye 20me Pour Le Meilleur Gardien Du Monde
PSG

PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »

Droits Tv 400me Cash La Ligue 1 Ne Rigole Plus
TV

Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

Muriqi
PSG

PSG : Jet privé et salaire doublé, il plante Luis Enrique

Fil Info

France : Zidane est furieux, des têtes vont tomber
PSG : Safonov a payé 20ME pour « le meilleur gardien du monde »
Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus
PSG : Jet privé et salaire doublé, il plante Luis Enrique
OM : Benatia provoque un scandale
OL : Nuamah vendu en janvier, Lyon n'a plus le choix
Mbappé : Les journalistes ne l'aiment pas, il déballe tout
TV : France - Turquie, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
LdN : Programme TV et résultats des matchs du samedi 14 novembre

Derniers commentaires

Droits TV : 400ME cash, la Ligue 1 ne rigole plus

c'est vrai qu'ils sont en position de force la LFP ! Mdr

OM : Benatia provoque un scandale

et pendant ce temps là on oublie que c'est Mc court qui est proprio, qui a mis ces hommes là

Mbappé : Les journalistes ne l'aiment pas, il déballe tout

RAB du sondage

Lens a tout essayé, Pierre Sage a tout refusé

Il attend tout simplement que le nouvel entraineur de l'OL se fasse virer dans quelques mois, du moins il l'espère !!

Officiel : Lens choisit Digard et met les choses au clair

Une excellente décision pour un Patou qui mérite d’avoir sa chance au niveau supérieur… 👍🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading