Michele Kang nouvelle propriétaire de l'OL
Michele Kang - Olympique Lyonnais

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

OL01 juil. , 19:20
parCorentin Facy
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Dans une lettre adressée aux supporters sur les réseaux sociaux, la nouvelle patronne de l’OL Michele Kang est sortie du silence pour s’adresser aux fans après le rachat du club rhodanien.
L’Olympique Lyonnais est officiellement passé dans les mains de Michele Kang. Après une conférence de presse tenue il y a quelques jours, la nouvelle patronne du club s’est adressée aux supporters via une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, elle remercie le public lyonnais de sa fidélité dans une période très compliquée. Surtout, Michele Kang fait part de son envie de faire de nouveau de l’OL un club de l’élite en Europe.
« Aujourd'hui marque un nouveau départ plein d'espoir pour l'Olympique Lyonnais. Après une période difficile, nous tournons la page et allons de l'avant ensemble avec une détermination renouvelée. Je m'engage pleinement dans cette aventure et je suis vraiment impatiente d'écrire ce nouveau chapitre aux côtés de chacun d'entre vous. Au nom de toute l'équipe dirigeante de l'OL, je tiens à vous remercier personnellement pour votre soutien indéfectible et votre remarquable résilience. Vous avez soutenu le club dans les moments les plus difficiles, et votre passion n'a jamais faibli. Votre énergie les jours de match, tant à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, a été notre plus grande source de force » explique d’abord Michele Kang sur le compte X officiel de l’Olympique Lyonnais avant de poursuivre.
« Elle nous a permis de surmonter les moments de doute. Cette même énergie nous a aidés à réaliser ce que beaucoup qualifient déjà de miracle dans le monde du sport : sauver l'Olympique Lyonnais non pas une, mais deux fois en moins d'un an. Nous n'oublierons jamais d'où nous venons, mais notre regard est résolument tourné vers un avenir meilleur. Rien n'aurait été possible sans vous, et nous vous devons d'honorer votre confiance et votre fidélité ».

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Puis la boss de l’OL de conclure : « Ensemble, nous allons reconstruire le club et lui redonner la place qui lui revient parmi l'élite européenne, au service de notre communauté et du football français. Avec vous à nos côtés, nous posons les fondations d'une culture de haute performance, d'unité, d'excellence et de responsabilité. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de l'Histoire de l'Olympique Lyonnais, un chapitre qui honore notre passé, célèbre notre présent et inspire notre avenir ». Des mots qui trouveront forcément un écho chez les supporters lyonnais, très reconnaissants envers Michele Kang après la très douloureuse aventure vécue avec John Textor.
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Derniers commentaires

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol

PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Merci Queen Kang

Angleterre-Congo : Les compos (18h sur M6 et BeInSports1)

on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^

Olise Ouvre La Porte A Un Depart Du Bayern Munich

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00000000
5
Toulouse
00000000
6
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