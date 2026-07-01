OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Dans une lettre adressée aux supporters sur les réseaux sociaux, la nouvelle patronne de l’OL Michele Kang est sortie du silence pour s’adresser aux fans après le rachat du club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais est officiellement passé dans les mains de Michele Kang . Après une conférence de presse tenue il y a quelques jours, la nouvelle patronne du club s’est adressée aux supporters via une lettre publiée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, elle remercie le public lyonnais de sa fidélité dans une période très compliquée. Surtout, Michele Kang fait part de son envie de faire de nouveau de l’OL un club de l’élite en Europe.

« Aujourd'hui marque un nouveau départ plein d'espoir pour l'Olympique Lyonnais. Après une période difficile, nous tournons la page et allons de l'avant ensemble avec une détermination renouvelée. Je m'engage pleinement dans cette aventure et je suis vraiment impatiente d'écrire ce nouveau chapitre aux côtés de chacun d'entre vous. Au nom de toute l'équipe dirigeante de l'OL, je tiens à vous remercier personnellement pour votre soutien indéfectible et votre remarquable résilience. Vous avez soutenu le club dans les moments les plus difficiles, et votre passion n'a jamais faibli. Votre énergie les jours de match, tant à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, a été notre plus grande source de force » explique d’abord Michele Kang sur le compte X officiel de l’Olympique Lyonnais avant de poursuivre.

« Elle nous a permis de surmonter les moments de doute. Cette même énergie nous a aidés à réaliser ce que beaucoup qualifient déjà de miracle dans le monde du sport : sauver l'Olympique Lyonnais non pas une, mais deux fois en moins d'un an. Nous n'oublierons jamais d'où nous venons, mais notre regard est résolument tourné vers un avenir meilleur. Rien n'aurait été possible sans vous, et nous vous devons d'honorer votre confiance et votre fidélité ».

Puis la boss de l’OL de conclure : « Ensemble, nous allons reconstruire le club et lui redonner la place qui lui revient parmi l'élite européenne, au service de notre communauté et du football français. Avec vous à nos côtés, nous posons les fondations d'une culture de haute performance, d'unité, d'excellence et de responsabilité. Ensemble, écrivons un nouveau chapitre glorieux de l'Histoire de l'Olympique Lyonnais, un chapitre qui honore notre passé, célèbre notre présent et inspire notre avenir ». Des mots qui trouveront forcément un écho chez les supporters lyonnais, très reconnaissants envers Michele Kang après la très douloureuse aventure vécue avec John Textor.