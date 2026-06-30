Botafogo s’oppose au rachat de l’OL par Michele Kang

Botafogo s’oppose au rachat de l’OL par Michele Kang

OL30 juin , 8:40
parGuillaume Conte
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L'OL s'est enfin défait de John Textor et de la structure Eagle. Un départ que Botafogo n'apprécie pas, le club brésilien estimant que la dette des Lyonnais n'est pas réglée.
C’est un petit miracle financier qui a eu lieu la semaine dernière à Lyon. Michele Kang a officialisé le rachat de l’Olympique Lyonnais, qui a réussi à sortir de la structure Eagle Football montée par John Textor et qui lui avait permis de racheter le club aux mains de Jean-Michel Aulas en 2022. Depuis, le cowboy du Missouri avait surtout vendu les biens appartenant à l’OL, manigancé des transferts coûteux voire ruineux, et multiplié les transactions louches entre les différents clubs de la structure Eagle. Dont Botafogo, qui estime toujours que l’OL lui doit de l’argent.

Botafogo veut sa part du gâteau

Ce n’est pourtant officiellement plus le cas, puisque dans le rachat de l’OL par Michele Kang, se trouve un épongement de la dette « intragroupe », c’est à dire entre les différents clubs de l’entité. Cela vaut bien sûr pour Botafogo, qui estimait avoir servi de moyen de financement pour Lyon par l’entremise de John Textor, même si on pensait exactement le contraire dans le Rhône.
Mais le club brésilien, qui essaye lui aussi de se défaire de John Textor qui s’accroche beaucoup plus à son poste au sein de « Fogo », affirme avoir toujours des dettes non réglées de la part de l’OL et compte bien récupérer l’argent qui lui est dû selon Canal do Manel. L’idée serait de faire valoir ses droits à récupérer des dettes qui n’ont pas été réglées, et qui seraient versées une fois que John Textor serait éjecté de l’équation à Botafogo.
Un voeu qui risque de rester pieux, puisque Cork Gully, le cabinet britannique qui a géré la transition judiciaire, a validé le montage financier permettant à l’OL de se libérer totalement de ses obligations, y compris financières, avec les autres entités de la multi-propriété lancée par John Textor, et qui risque de tomber progressivement en miettes. Un mic-mac qui le restera jusqu'au bout, même si désormais, l'OL n'est plus concerné par ces dettes internes, n'en déplaise à Botafogo.
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