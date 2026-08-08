L'OM lance l'assaut pour un solide défenseur écossais

A la recherche de renforts à moindre coût sur le marché des transferts, l’OM a coché le nom de Josh Doig pour le côté gauche. L’international écossais de 24 ans est sous contrat avec Sassuolo jusqu’en juin 2028.

Le chantier est immense à l’Olympique de Marseille cet été et les départs commencent à s’accélérer de façon significative. En défense, Nayef Aguerd et Facundo Medina sont sur le point de faire leurs valises, désertant un secteur de jeu déjà amoindri par le départ de Benjamin Pavard, de retour à l’Inter après son prêt d’un an à l’OM. Bruno Genesio et Grégory Lorenzi vont par conséquent devoir recruter en défense dans les derniers jours du mois d’août. Les postes de latéraux sont notamment ciblés.

A gauche, Emerson pourrait partir en cas de belle offre, l’international italien bénéficiant d’un gros salaire. Pour compenser son potentiel départ, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Josh Doig selon les informations relayées par Sassuolo News. Le média italien nous apprend que l’OM est à la lutte avec Sunderland et l’Olympiakos pour le transfert du latéral gauche et international écossais de 24 ans. Titulaire indiscutable en Série A depuis deux saisons, Josh Doig avait fait l’objet d’un transfert à hauteur de 6 millions d’euros en provenance de l’Hellas Vérone en 2024.

Josh Doig, la piste écossaise de Lorenzi

A deux ans de la fin de son contrat, il pourrait quitter l’Italie pour une somme équivalente. Un transfert abordable et un salaire dans les cordes de l’OM, de quoi en faire une piste très intéressante pour Grégory Lorenzi, qui cherche ce genre d’opportunité pour renforcer l’effectif olympien à moindre coût. Un départ est toutefois impératif dans ce secteur de jeu pour Marseille avant de soumettre une première offre car à ce poste, le club olympien peut déjà compter sur Emerson mais aussi sur Ulisses Garcia, de retour de prêt cet été et qui a participé à tous les matchs de préparation pour le moment. Le jeune Alexis Koum, grosse satisfaction de Bruno Genesio lors de la préparation, peut aussi évoluer dans ce secteur de jeu même si l’entraîneur de l’OM lui accorde pour l’instant du temps de jeu en tant que défenseur central.