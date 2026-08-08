Le Real appelle Arsenal pour oublier Rodri, c’est 90 ME

Le Real Madrid pensait tenir son milieu de terrain tant désiré avec Rodri, mais le champion du monde espagnol est finalement proche de s’engager en faveur du Barça. Pour oublier cet échec, le club merengue pourrait relancer une vielle piste, celle menant à Martin Zubimendi.

L’été est bouillant au Real Madrid. Peu habitué à être un acteur majeur du mercato ces dernières années, le club de la Casa Blanca est sans conteste l’une des formations les plus actives de l’été. Le Real a jusqu’ici recruté Cucurella, Dumfries, Espi, Bernardo Silva, Konaté et bien sûr Diomandé. Un mercato quatre étoiles sublimé par la prolongation de contrat de Vinicius jusqu’en 2032. Les supporters du Real Madrid ont pourtant beaucoup de mal à s’enflammer et pour cause, ils imaginaient tous voir débarquer Rodri dans les prochains jours

Or, le champion du monde et capitaine de la Roja a de fortes chances de s’engager en faveur… du FC Barcelone. Un énorme coup dur pour le Real et pour José Mourinho, qui souhaitait impérativement voir débarquer un milieu de terrain au profil plus technique que Camavinga, Tchouaméni et Valverde. Le mercato n’est pas encore terminé et pour oublier Rodri, le vice-champion d’Espagne en titre pourrait selon Mundo Deportivo activer la piste Martin Zubimendi. L’ancien joueur de la Real Sociedad était ciblé par le Real avant sa signature à Arsenal l’été dernier.

Zubimendi, c'est 90 millions d'euros

Zubimendi ayant peu joué lors de sa première saison à Londres, un départ n’est pas impossible à envisager d’autant que les Gunners viennent de recruter Bruno Guimaraes à son poste. Reste que pour le Real, cette piste est à présent très onéreuse. Mundo Deportivo évalue un potentiel transfert à hauteur de 90 millions d’euros, une somme considérable pour un Real Madrid qui vient de claquer 140 millions d’euros bonus compris pour déloger Yan Diomandé du RB Leipzig. Reste à voir si ce dossier, que José Mourinho validera sans doute au vu du profil très apprécié de Zubimendi, a une chance de se décanter dans les prochaines semaines du mercato au sein de la capitale espagnole.