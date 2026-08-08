Le PSG accroché par Manchester United

"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr
si tu le dis. comme tes potes t es pas tres intelligent....
Mais non les fascistes et les nazis n'avaient du tout les memes idéaux mdr je te l'ai expliqué plus haut... C'est dingue d'etre autant borné ! mais va étudier l'histoire au lieu de raconter conneries sur conneries !! Rappel des idioties qui tu peux sortir : "Et le tee shirt avec le slogan des résistants nazi italien" Les nazis résistants Italiens n'ont jamais existé dans la réalité mdr Tu ne sais meme pas de quoi tu parles !!
A partir du moment où on tombe sur un commentaire de Raymonde on sait qu'on tombe sur un commentaire de teubé 😂🤣🤣 PS: ce crétin prétend qu'un commentaire avec emoji est un commentaire de teubé? C'est marrant sur Twitter/X Obama, Musk et tout un tas de prix Nobel utilisent énormément les emojis... Encore des teubés c'est ça? Abruti de Raymonde va, encore une fois bâchée 😂🤣🤣
si on est objectif oui, ça ne serait pas déconnant vu le nombre de départs, si ça peut nous permettre de repartir sainement je dis oui
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⌛️ Fin de cette rencontre en Suède. 1⃣-1⃣ contre Manchester United. #PSGMUN