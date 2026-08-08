Le PSG apporte son soutien à Lionel Messi

Dans un communiqué publié ce samedi en début de soirée, le PSG a apporté son soutien à son ancien joueur Lionel Messi après le décès de son père Jorge Messi des suites d’une longue maladie.

« Le Paris Saint-Germain, son Président et l’ensemble du Club présentent leurs plus sincères condoléances à Leo Messi à la suite du décès de son père, Jorge Messi. Le Club adresse tout son soutien à Leo, à sa famille et à ses proches dans cette douloureuse épreuve. Qu’il repose en paix » a communiqué le Paris Saint-Germain sur ses réseaux officiels. Un soutien de plus pour Lionel Messi, après ceux de plusieurs grands clubs européens dont le FC Barcelone bien sûr mais aussi le Real Madrid, qui a rendu un hommage au papa de la star argentine.