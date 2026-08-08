Sochaux-ASSE : Les compos (20h45 sur BeInSports1)

PSG : Racisme ou maladresse, Buffon écarte Suzuki

"Cest pas parceque le nazisme a ete développé en Allemagne quil nest pas présent en Italie.." LOL LOL il n'y a jamais eu le moindre mouvement nazi en Italie espèce de crétin ! tu racontes que des conneries ! Mais tu peux pas aller ouvrir un livre d'histoire au lieu de continuer à raconter des bétises !! Demande à une prod de 5eme, elle t'expliquera toutes les différences entre le nazisme et le fascisme !! Les nazis ont aussi été alliés avec les communistes russes? tu vas m'expliquer que c'etait le meme idéologie aussi abruti? C'est incroyable avec les crétins lfiste dans votre genre, ca se voit que vous manquez de culture, mais vous voulez apprendre l'histoire à ceux qui l'ont réellement étudier !!! Merci d'avoir démontrer toute ton igonrance avec tes fameux résitstants nazis Italiens mdr