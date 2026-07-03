Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL

A chaque jour sa nouvelle recrue à l’Olympique Lyonnais. Ce vendredi, c’est Mohamed Ouédraogo qui arrive en provenance du club autrichien du SCR Altach. Ce latéral gauche burkinabé s’est engagé jusqu’en 2031 dans le cadre d’un transfert à hauteur de 2,2 ME, pouvant monter à 2,8 ME en fonction des bonus. Le club autrichien garde 10 % sur une éventuelle plus value.