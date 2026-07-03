Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL

Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL

OL03 juil. , 18:20
parGuillaume Conte
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A chaque jour sa nouvelle recrue à l’Olympique Lyonnais. Ce vendredi, c’est Mohamed Ouédraogo qui arrive en provenance du club autrichien du SCR Altach. Ce latéral gauche burkinabé s’est engagé jusqu’en 2031 dans le cadre d’un transfert à hauteur de 2,2 ME, pouvant monter à 2,8 ME en fonction des bonus. Le club autrichien garde 10 % sur une éventuelle plus value.
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Derniers commentaires

Avec le sprinter Duranville, l’OL va tomber de haut

En tous cas il a pas le boulard et je pense sa ira bien a se groupe. Fonseca va la faire grandir

Bordeaux va disparaître, Gérard Lopez fait le mort

C'est vraiment triste tout sa Bordeaux putin je comprends pas que aucun mec veut reprendre se club ses dette doivent etre abyssal

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Arrête il signe a lyon on serai bien content. Moi je pense c'est plus l'image que veut nous montrer les média. Mais au foot c'est un monstre faut le reconnaître

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Au foot c'est un tueur mais la politique ferme la il suçe Macrotte et avale le zizi de Mélenchon tout l'inverse de se que pense la majorité du peuple enfin pas le sujet. Mais sa reste un super joueur sa sent la 3 eme étoile les autre équipes c'est faible

Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL

Bonne bonne pioche bizzare que aucun club c'est intéressé a lui. Hors sujet mais pour ceux qui joue a football manager c'est une pépite

Officiel Mohamed Ouedraogo Signe A Lol

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