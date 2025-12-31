OL : Paulo Fonseca refuse le départ de Satriano

L’Olympique Lyonnais a réussi à trouver un numéro 9 pour la deuxième partie de saison. Le club rhodanien récupère Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. De son côté, Martin Satriano ne devrait pas quitter l’hexagone. Paulo Fonseca veut le conserver en doublure malgré les demandes de trois clubs espagnols.

L’Olympique Lyonnais va aborder l’année 2026 avec plus de perspectives offensives. Le septuple champion de France a validé la signature d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Le jeune brésilien de 19 ans va venir renforcer l’attaque du club rhodanien en grande difficulté sur la première partie de saison. Avec cette venue, Martin Satriano va sûrement reculer dans la hiérarchie. Arrivé cet été, l’ancien buteur du RC Lens n’a pas convaincu l’OL. En dix apparitions en Ligue 1 , l’Uruguayen compte deux buts et une passe décisive.

Fonseca veut garder Satriano

Ces derniers jours, le journal Marca dévoile que trois clubs espagnols souhaitent attirer l’ancien joueur de l’Inter Milan. Actuellement prêté par le RC Lens, Martin Satriano devrait appartenir à l’OL en fin de saison avec une option d’achat activée si le club conserve le statut professionnel cet été. Parmi les clubs de Liga intéressés : Levante, désormais entraîné par Luis Castro, mais également Gérone et Elche. Néanmoins, le journal le Progrès dévoile ce mercredi que l’OL ne veut pas donner un bon de sortie cet hiver à son attaquant. Paulo Fonseca apprécie tout de même l’Uruguayen. De plus, le Portugais souhaite conserver un certain nombre de joueurs de son effectif pour jouer sur tous les tableaux en deuxième partie de saison. « Fonseca veut plutôt penser qu’il aura deux numéros 9 pour finir la saison, surtout si l’OL va loin en Ligue Europa et (ou) en Coupe de France », écrit le quotidien régional. Martin Satriano devrait donc bien porter le maillot de l’OL sur ce début d’année 2026.