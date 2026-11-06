Aller au contenu
ASSE : Londres ou Saint-Etienne, cet attaquant a choisi

ASSE : Londres ou Saint-Etienne, cet attaquant a choisi

ASSE
parClaude Dautel
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Arrivé libre de Brighton, Joshua Duffus peine à se faire une place dans le onze de Ian Cathro. Mais cela n'empêche pas l'attaquant anglais de 21 ans d'avoir choisi de rejoindre l'AS Saint-Étienne.
L'an dernier, les dirigeants stéphanois ont décidé de faire signer l'avant-centre anglais laissé libre par Brighton, et Joshua Duffus a donc rejoint le Forez afin d'essayer de prouver en Ligue 2 qu'il avait le niveau pour briller au niveau supérieur. Et il a fini la saison passée avec 7 buts à son compteur, ce qui est un joli score pour un joueur qui découvrait ce championnat. Avec le changement d'entraîneur et la venue de Ian Cathro, avec qui les échanges sont plus faciles puisque les deux parlent anglais, on aurait pu penser que Joshua Duffus aurait plus de temps de jeu. Mais au contraire, le joueur britannique est remplaçant, et pour l'instant il n'a marqué qu'un but avec l'ASSE, c'était contre Montpellier. Mais, là où certains seraient déjà en pleine déprime et regretteraient leur choix, c'est tout l'inverse pour Duffus.

Duffus préfère Saint-Étienne à Londres

Se confiant dans Le Progrès, l'avant-centre de 21 ans se félicite toujours d'avoir choisi de rejoindre l'AS Saint-Étienne et n'a strictement regret. « L’équipe et le staff m’ont vraiment bien intégré. Cela fait un an que je suis là maintenant, j’apprécie chaque moment dans une équipe qui bosse dur. La France est différente de l’Angleterre et Sainté de Londres. C’est assez calme, je préfère ça à l’agitation londonienne », reconnaît Joshua Duffus, à qui la capitale anglaise ne manque donc pas. Maintenant, il ne souhaite pas non plus s'éterniser dans un rôle de remplaçant malgré son amour du Forez. Mais loin de se faire menaçant, l'ancien joueur de Brighton veut réussir à convaincre l'entraîneur écossais des Verts qu'il peut compter sur lui comme titulaire.

Lire aussi

L'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombentL'ASSE vire des stadiers, les sanctions tombent
« L’équipe vient en premier et le coach fait ses choix. Peu importe où je joue, je dois aider l’équipe. Quand vous êtes un jeune joueur, vous essayez de progresser le plus possible. Il faut toujours chercher à se perfectionner sur la précision devant le but, les passes, les dribbles ou la manière de défendre. J’attends ma chance », prévient l'attaquant anglais, lequel a un contrat jusqu'en 2029 avec l'AS Saint-Etienne. Cela lui donne encore du temps pour faire ses preuves et peut-être découvrir la Ligue 1 en France.
Articles Recommandés
Ol Maciel Jusqua La Fin De Saison Louis Jean Est Prevenu
OL

OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu

Hojbjerg OM
OM

OM : Hojbjerg refuse de partir au mercato d'hiver

Le Psg Ne Fera Aucune Offre Pour Said El Mala
PSG

Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala

La Chaine Lequipe Ecoeure Jonathan Clauss
OGC Nice

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Fil Info

OL : Maciel jusqu'à la fin de saison, Louis-Jean est prévenu
OM : Hojbjerg refuse de partir au mercato d'hiver
Le PSG ne fera aucune offre pour Said El Mala
La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss
Le PSG met au repos Achraf Hakimi
OM : Gouiri l'avoue, il avait la rage
OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio
OL : Aulas allume Michele Kang
Lens interdit à Cahuzac de démissionner

Derniers commentaires

OM : Il explose depuis le départ de Balerdi, le coup fumant signé Genesio

Belle revanche pour lui la confiance revient et c est plutôt bon pour l om en espérant qu'ils ne le vendent pas trop tot...bravo a lui il a montré qu'il avait du mentale.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

La chaine de l'Equipe doit absolument disparaitre ! Elle est gérée par des gens malhonnêtes avec sur le plateau des pseudos journalistes sportifs qui sont incompétents. Les gens de l'Equipe ne reculent devant rien pour avoir des infos croustillantes... et ce... même s'il faut trangresser la vérité. Malheureusement... il y a tout un petit monde de spectateurs et de lecteurs (lorsque la pseudo information est reprise par les médias) qui arrive à croire ces infos tronquées.

OL : Aulas allume Michele Kang

Aulas parle sans savoir les raisons exacts du départ de Fonseca. Quand on sait pas on se la f..... Ca peux être plein de choses, comme aussi la volonté de Fonseca se de rapprocher de ses parents, mais tout ca on ne le sait pas. Y a bien des démissions dans les entreprises, et pourtant là aussi y a une notion collective. Je vois pas ou est le problème. Un départ doit etre compensé, c'est tout.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Est ce que se faire su… c’est tromper mon Jonathan ? Hein ? 🤔

OL : Aulas allume Michele Kang

Change de disque l'ami, ton dieu Aulas est tellement altruiste avec le club qu'il a racheté la LDLC Arena lorque voldemort Textor a bradé les bijoux de famille...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
209621211011
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
1895311266
3Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1795221578
4Paris logo
Paris
17952216106
5Rennes logo
Rennes
16951320191
6Olympique Marseille logo
O. Marseille
15950420137
7Monaco logo
Monaco
15943212102
8Nice logo
Nice
14942313121
9Lens logo
Lens
13941416133
10Brest logo
Brest
12933316124
11Lorient logo
Lorient
12933378-1
12Toulouse logo
Toulouse
1092431213-1
13Strasbourg logo
Strasbourg
1093151719-2
14Auxerre logo
Auxerre
1093151323-10
15Angers SCO logo
Angers SCO
89225917-8
16Troyes logo
Troyes
89225716-9
17Le Mans logo
Le Mans
791441118-7
18Le Havre logo
Le Havre
29027920-11

Loading