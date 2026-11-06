ASSE : Londres ou Saint-Etienne, cet attaquant a choisi
Duffus préfère Saint-Étienne à Londres
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Belle revanche pour lui la confiance revient et c est plutôt bon pour l om en espérant qu'ils ne le vendent pas trop tot...bravo a lui il a montré qu'il avait du mentale.
La chaine de l'Equipe doit absolument disparaitre ! Elle est gérée par des gens malhonnêtes avec sur le plateau des pseudos journalistes sportifs qui sont incompétents. Les gens de l'Equipe ne reculent devant rien pour avoir des infos croustillantes... et ce... même s'il faut trangresser la vérité. Malheureusement... il y a tout un petit monde de spectateurs et de lecteurs (lorsque la pseudo information est reprise par les médias) qui arrive à croire ces infos tronquées.
Aulas parle sans savoir les raisons exacts du départ de Fonseca. Quand on sait pas on se la f..... Ca peux être plein de choses, comme aussi la volonté de Fonseca se de rapprocher de ses parents, mais tout ca on ne le sait pas. Y a bien des démissions dans les entreprises, et pourtant là aussi y a une notion collective. Je vois pas ou est le problème. Un départ doit etre compensé, c'est tout.
Est ce que se faire su… c’est tromper mon Jonathan ? Hein ? 🤔
Change de disque l'ami, ton dieu Aulas est tellement altruiste avec le club qu'il a racheté la LDLC Arena lorque voldemort Textor a bradé les bijoux de famille...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
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|11
|18
|9
|5
|3
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|6
|6
|17
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|15
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|8
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|1
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|1
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|9
|5
|0
|4
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|7
|15
|9
|4
|3
|2
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|13
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|4
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|16
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|4
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|9
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|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
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|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
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|9
|3
|1
|5
|13
|23
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|2
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|2
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|5
|7
|16
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|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11