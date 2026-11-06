ASSE : Londres ou Saint-Etienne, cet attaquant a choisi

Arrivé libre de Brighton, Joshua Duffus peine à se faire une place dans le onze de Ian Cathro. Mais cela n'empêche pas l'attaquant anglais de 21 ans d'avoir choisi de rejoindre l'AS Saint-Étienne.

L'an dernier, les dirigeants stéphanois ont décidé de faire signer l'avant-centre anglais laissé libre par Brighton, et Joshua Duffus a donc rejoint le Forez afin d'essayer de prouver en Ligue 2 qu'il avait le niveau pour briller au niveau supérieur. Et il a fini la saison passée avec 7 buts à son compteur, ce qui est un joli score pour un joueur qui découvrait ce championnat. Avec le changement d'entraîneur et la venue de Ian Cathro, avec qui les échanges sont plus faciles puisque les deux parlent anglais, on aurait pu penser que Joshua Duffus aurait plus de temps de jeu. Mais au contraire, le joueur britannique est remplaçant, et pour l'instant il n'a marqué qu'un but avec l'ASSE, c'était contre Montpellier. Mais, là où certains seraient déjà en pleine déprime et regretteraient leur choix, c'est tout l'inverse pour Duffus.

Duffus préfère Saint-Étienne à Londres

’équipe et le staff m’ont vraiment bien intégré. Cela fait un an que je suis là maintenant, j’apprécie chaque moment dans une équipe qui bosse dur. La France est différente de l’Angleterre et Sainté de Londres. C’est assez calme, je préfère ça à l’agitation londonienne », reconnaît Joshua Duffus, à qui la capitale anglaise ne manque donc pas. Maintenant, il ne souhaite pas non plus s'éterniser dans un rôle de remplaçant malgré son amour du Forez. Mais loin de se faire menaçant, l'ancien joueur de Brighton veut réussir à convaincre l'entraîneur écossais des Verts qu'il peut compter sur lui comme titulaire. Se confiant dans Le Progrès , l'avant-centre de 21 ans se félicite toujours d'avoir choisi de rejoindre l'AS Saint-Étienne et n'a strictement regret. « L», reconnaît Joshua Duffus, à qui la capitale anglaise ne manque donc pas. Maintenant, il ne souhaite pas non plus s'éterniser dans un rôle de remplaçant malgré son amour du Forez. Mais loin de se faire menaçant, l'ancien joueur de Brighton veut réussir à convaincre l'entraîneur écossais des Verts qu'il peut compter sur lui comme titulaire.

« L’équipe vient en premier et le coach fait ses choix. Peu importe où je joue, je dois aider l’équipe. Quand vous êtes un jeune joueur, vous essayez de progresser le plus possible. Il faut toujours chercher à se perfectionner sur la précision devant le but, les passes, les dribbles ou la manière de défendre. J’attends ma chance », prévient l'attaquant anglais, lequel a un contrat jusqu'en 2029 avec l'AS Saint-Etienne. Cela lui donne encore du temps pour faire ses preuves et peut-être découvrir la Ligue 1 en France.