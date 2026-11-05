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Carlos Vicens entraineur de l’OL, c’est confirmé

Carlos Vicens entraineur de l’OL, c’est confirmé

OL
parGuillaume Conte
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Le suspense n'existe quasiment plus pour le nom du nouvel entraineur de l'OL. Carlos Vicens va prendre la suite de Paulo Fonseca la semaine prochaine.
C’est le grand favori pour succéder à Paulo Fonseca pendant la trêve internationale, et le favori va remporter la mise. Ce jeudi soir, en marge du match sur le terrain de la Real Sociedad, Canal+ s’est fait confirmer le nom du futur entraineur de l’OL. Il s’agit bien de Carlos Vicens, avec qui les négociations se passent donc d’autant mieux que le technicien espagnol est sans club depuis son limogeage de Braga le mois de dernier.
Le technicien, connu pour avoir été l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, a en tout cas de quoi finaliser son arrivée et préparer sa venue en toute sérénité. Il sait que ce ne sera à priori pas lui sur le banc de touche ce dimanche face à Brest, et sa signature devrait donc intervenir au début de la trêve internationale, courant novembre.
Jorge Maciel aura donc, comme prévu, encore un match en charge de l’OL avant de pouvoir faire la transition. Il reste à savoir quel sera le staff de Carlos Vicens à Lyon, sachant que de nombreux adjoints ont rejoint Paulo Fonseca au Sporting Portugal.
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