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OM : Gouiri l'avoue, il avait la rage

OM : Gouiri l'avoue, il avait la rage

OM
parClaude Dautel
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Auteur du superbe but de la victoire marseillaise contre Leverkusen, Amine Gouiri est clairement l'attaquant en forme de l'OM. L'international algérien ne le cache pas, il était surmotivé face au club allemand.
Décisif lors des trois dernières rencontres gagnées par l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri confirme qu'actuellement il est l'attaquant numéro 1 de l'OM, là où un Paixao a totalement disparu. Et cela a encore été le cas face au Bayer Leverkusen, dans un match pour lequel la formation de Bruno Genesio était loin d'avoir le statut de favori. Et à la 77e minute, d'une frappe enroulée de toute beauté, Amine Gouiri a marqué un but qui vaut de l'or pour le club phocéen dans cette Ligue Europa. Grâce à ce succès en Allemagne, l'OM peut sereinement envisager la suite de cette compétition, surtout si l'attaquant formé à l'OL reste dans cette forme. Interrogé sur ce but et sa performance, qui lui vaut un 7 sur 10 dans L'Equipe, Amine Gouiri avoue que son énorme raté en première période, alors qu'il était seul face à Mark Flekken l'avait dopé.
En effet, dès la 7e minute, Amine Gouiri avait croqué une énorme occasion, et nombreux sont ceux qui pensaient que l'attaquant de l'OM avait laissé passer sa chance. Mais pas l'attaquant international algérien qui, au contraire, y a puisé sa force. « À la mi-temps, j'avais un peu la rage en repensant à cette occasion mais je savais qu'on allait mettre ce but. C'est une saison compliquée, on le savait, mais on bosse bien, on prend du plaisir, et ça se voit sur le terrain », a confié le buteur marseillais dans la foulée de cette précieuse victoire à Leverkusen.

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Bruno Genesio n'est pas réellement surpris de cette force qui habite Amine Gouiri, et après le match contre Toulouse il avait déjà vanté les qualités d'un joueur qu'il connait très bien. « Il ne me bluffe pas mais il me surprend très agréablement. Pas son poste de prédilection. Il a de la confiance, l'envie de montrer des choses. Beaucoup de techniques. Un joueur qui a beaucoup d'enthousiasme et qui le transmet. Très content qu'il nous apporte tout ça dans le jeu », avait confié l'entraîneur de l'OM, qui n'a pas changé d'avis après le match en Allemagne.
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Derniers commentaires

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Belle revanche pour lui la confiance revient et c est plutôt bon pour l om en espérant qu'ils ne le vendent pas trop tot...bravo a lui il a montré qu'il avait du mentale.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

La chaine de l'Equipe doit absolument disparaitre ! Elle est gérée par des gens malhonnêtes avec sur le plateau des pseudos journalistes sportifs qui sont incompétents. Les gens de l'Equipe ne reculent devant rien pour avoir des infos croustillantes... et ce... même s'il faut trangresser la vérité. Malheureusement... il y a tout un petit monde de spectateurs et de lecteurs (lorsque la pseudo information est reprise par les médias) qui arrive à croire ces infos tronquées.

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Aulas parle sans savoir les raisons exacts du départ de Fonseca. Quand on sait pas on se la f..... Ca peux être plein de choses, comme aussi la volonté de Fonseca se de rapprocher de ses parents, mais tout ca on ne le sait pas. Y a bien des démissions dans les entreprises, et pourtant là aussi y a une notion collective. Je vois pas ou est le problème. Un départ doit etre compensé, c'est tout.

La Chaîne L'Equipe écoeure Jonathan Clauss

Est ce que se faire su… c’est tromper mon Jonathan ? Hein ? 🤔

OL : Aulas allume Michele Kang

Change de disque l'ami, ton dieu Aulas est tellement altruiste avec le club qu'il a racheté la LDLC Arena lorque voldemort Textor a bradé les bijoux de famille...

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